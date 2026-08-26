中国とネパールの国境付近で、土石流によって多数の死傷者や行方不明者が出ています。

中国国営の新華社通信は26日、チベット自治区シガツェ市で、土石流が原因で多数の死傷者や行方不明者が出たと報じました。土石流は国境を接するネパールで発生し、チベット自治区の南部にあるシガツェ市にも被害が及んだとしています。

習近平国家主席は被害状況を把握し、行方不明者の捜索や救助に全力を尽くすよう指示を出しています。

一方、中国・チベット自治区と国境を接するネパール北部・ラスワ郡の渓谷地帯では、大規模な土石流や洪水が発生し、少なくとも8人が死亡したほか、外国人観光客らおよそ380人が行方不明となっています。

現地メディアによりますと、周辺の集落が広範囲にわたって土砂などに飲み込まれたほか、各地で道路や橋が崩れたということです。

また、ネパールの観光当局は、外国人291人を含む観光客ら合わせて384人が行方不明になっていると明らかにしました。現地の日本大使館は「これまでに日本人の被害の情報は確認されていない」としています。

被災地にはネパール軍などが出動し、救助活動が続けられています。