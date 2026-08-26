台風18号が沖縄・奄美を直撃　昨夜から大荒れの鹿児島では道路標識が折れ、住宅の壁が落ちる　きょうも各地でゲリラ雷雨

激しい雨に警戒が必要です。

沖縄や奄美を直撃した台風18号は現在、東シナ海を西寄りに進んでいます。

一方、台風から離れた場所でも天気が急変し、ゲリラ雷雨が発生しています。

画面の右から左へと白いものが飛ばされていきます。

子供用のプールです。

26日午後3時すぎ、福岡・新宮町で撮影された映像では、強い雨が風邪で吹き荒れる中、雷の音が響いていました。

福岡県では午後2時ごろから、局地的にゲリラ雷雨に見舞われました。

一方、福岡市では最高気温40度を超える「酷暑日」を観測するなど、列島各地で猛暑となりました。

沖縄本島と奄美には台風18号が最接近し、大きな被害をもたらしています。

大粒の雨がはっきり見えるほど強く降りつける住宅街。

午後4時ごろ、宮崎・宮崎市で発生したゲリラ雷雨です。

大きな木が揺れるほど激しい雨と風が吹きつけ、雨雲で周辺が薄暗くなるほどとなりました。

宮崎・西都市でも、午後4時ごろ強い雨に見舞われました。

宮崎・児湯郡都農町では雨どいから流れ出た雨水で大きな水たまりができていました。

局地的な大雨は三重・松阪市や、津市でも確認され、各地でゲリラ雷雨が26日も発生しています。

こうした中、強い台風18号は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島を直撃しました。

街では、雨で視界が白くかすみ、地面ははね返った雨で煙っていました。

鹿児島・天城町では最大瞬間風速54.5メートルの猛烈な風が吹きました。

25日夜から大荒れとなった鹿児島・徳之島町では、駐車していた軽自動車のタイヤが前後に揺れる様子もみられました。

26日朝、徳之島町を車で回ると、道路標識が根元から折れ、飛ばされてきたたくさんのものが散乱していました。

屋根がめくれ上がり窓ガラスが割れていた住宅では、壁も壊れ一部で断熱材が露出していました。

また、別の住宅でも壁が大きく剥がれ落ち、衣装ケースなどが丸見えになっていました。

車の上に看板が倒れたり、電飾のついた看板は枠だけになり、あちこちで電線が切れ垂れ下がる中、復旧作業に当たる作業員の姿も見られました。

また25日夜に奄美では線状降水帯も発生し、鹿児島・天城町で24時間で246.5mm、伊仙町で214.0mmの大雨を観測しました。

25日夜から26日の日中にかけて台風18号が直撃していた沖縄県の伊平屋島では、横殴りの雨と強風によって木々が激しく揺れていました。

人口は約1200人で観光地としても人気の伊平屋島。

動画を撮影した、この島でホテルを営む津田さんによると、25日午後9時ごろから雨風が強まり午後10時には停電となってしまいホテルの館内が真っ暗になりました。

港では強い雨と風の影響で視界が白くかすんでいました。

台風直撃の予報により伊平屋島に向かうフェリーが欠航となり、観光客が来られない状況となったといいます。

多くの観光客が避難を余儀なくされ、ホテルの営業にも大きな打撃となりました。

松金ホテル 代表・津田隆幸さん：

今年は“台風の当たり年”で特に、前回の台風13号は大きな被害が出た。台風通過後周辺の状況を確認して、また営業再開に向けて頑張って行きたい。

伊平屋島は8月初めに発生した台風13号も直撃し、わずかひと月ほどの間に何度も台風に見舞われ、大きな被害を受けました。

台風18号は、このあと次第に沖縄・奄美から遠ざかっていきますが動きが遅く、今後も影響が長引く恐れがあります。

この台風周辺の暖かい空気の影響により、福岡市博多で最高気温40.4度を観測。

福岡市で酷暑日を記録するのは初めてです。

被災地・熊本市でも最高気温38.9度を観測。

東京でも練馬で最高気温35.2度を観測し、3日連続で猛暑日となりました。

26日、列島各地を襲ったゲリラ雷雨。

27日は全国の広い範囲で警報級の大雨に警戒が必要です。