テニス錦織圭選手が全米オープン予選1回戦突破　現役最後の四大大会へ白星発進「目標は1勝でした」

今シーズン限りで現役を引退するテニスの錦織圭選手（36）が、全米オープン予選の1回戦突破を果たした。

錦織圭選手にとっては、これが現役生活最後の四大大会。2014年に準優勝を果たした思い出の大会で、予選1回戦は世界ランキング125位のセバスチャン・オフナーとの対戦となった。

第一セットから錦織の鋭いフォアが相手コートに突き刺さる。

さらに、意表を突くドロップショット。

多彩なショットを披露し第1セットを6−1で奪ってみせた。

続く第2セットは相手にペースを握られ2−6と失ってしまうが、最終第3セットではさすがの勝負強さをみせた。

ネット際のボールに猛ダッシュでおいつくと、体を反転させながらボレー。

スーパープレーでポイントを奪ってみせる。

最後まで集中力を切らすことなく、6−1、2−6、6−2とセットカウント2−1でフルセットの末に勝利した錦織。

予選2回戦進出を決めたが試合後、今大会の目標を聞かれると、軽妙なやりとりで報道陣の笑いを誘った。

錦織圭選手（36）：

（Q.今大会の目標は？）1勝でしたね。もう目標達成です。コーチ陣からは10勝（が目標）って言われてるんですけど、僕はもう1勝で（笑）あとはもう出し切るだけですね。