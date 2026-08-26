実写映画『ブルーロック』興収10億円突破 キャストが4DX体験「覚醒しました」
8月7日に公開された実写映画『ブルーロック』が、公開19日間で観客動員70万人、興行収入10億円を突破した。あわせて、出演者の富本惣昭、石川雷蔵、櫻井佑樹、木田佳介が4DX上映を体験する映像が公開された。
【動画】実写映画『ブルーロック』キャストによる4DX体験ムービー
8月7日から25日までの19日間の成績は、観客動員数70万5463人、興行収入10億1130万9100円。21日からは、MX4D、4DX、Dolby Cinemaでの上映がスタート。公開された体験映像には、二子一揮役の富本、雷市陣吾役の石川、今村遊大役の櫻井、大川響鬼役の木田が4DX版を鑑賞する様子が収められている。
座席の前後・上下への動きや振動、風、水しぶき、香り、照明などが劇中のサッカーシーンと連動。4人からは「アトラクションですよ！」「一緒に鬼ごっこしているみたい」「背中から凪が……」と、臨場感あふれる感想が飛び出した。鑑賞後、櫻井は「覚醒しました」と充実した表情を見せた。
本作は、「週刊少年マガジン」（講談社）で連載中の人気サッカー漫画（原作：金城宗幸、漫画：ノ村優介）を実写映画化。日本をワールドカップ優勝へ導くストライカーを育成するために設立された“青い監獄（ブルーロック）”を舞台に、全国から集められた300人の高校生FW（フォワード）によるサバイバルを描く。
高橋文哉、櫻井海音、高橋恭平（なにわ男子）、K（&TEAM）らが出演し、Adoが主題歌「モンストロ」を担当。『キングダム』シリーズや『国宝』などを手がけたCREDEUSが制作を務めている。
海外での公開も順次始まっており、台湾では公開12日間（8月12日〜23日）で興行収入839万台湾ドル、動員2万8000人を突破。過去10年間に台湾で公開された漫画原作の日本語実写映画として、最高の興行成績を記録したという。現在、30以上の国と地域での公開が予定されている。
【動画】実写映画『ブルーロック』キャストによる4DX体験ムービー
8月7日から25日までの19日間の成績は、観客動員数70万5463人、興行収入10億1130万9100円。21日からは、MX4D、4DX、Dolby Cinemaでの上映がスタート。公開された体験映像には、二子一揮役の富本、雷市陣吾役の石川、今村遊大役の櫻井、大川響鬼役の木田が4DX版を鑑賞する様子が収められている。
本作は、「週刊少年マガジン」（講談社）で連載中の人気サッカー漫画（原作：金城宗幸、漫画：ノ村優介）を実写映画化。日本をワールドカップ優勝へ導くストライカーを育成するために設立された“青い監獄（ブルーロック）”を舞台に、全国から集められた300人の高校生FW（フォワード）によるサバイバルを描く。
高橋文哉、櫻井海音、高橋恭平（なにわ男子）、K（&TEAM）らが出演し、Adoが主題歌「モンストロ」を担当。『キングダム』シリーズや『国宝』などを手がけたCREDEUSが制作を務めている。
海外での公開も順次始まっており、台湾では公開12日間（8月12日〜23日）で興行収入839万台湾ドル、動員2万8000人を突破。過去10年間に台湾で公開された漫画原作の日本語実写映画として、最高の興行成績を記録したという。現在、30以上の国と地域での公開が予定されている。