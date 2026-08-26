「え？今までそうじゃなかったの？」フランス人が日本の外国人ルールの甘さに驚愕
YouTubeチャンネル「Florian 京都のフランス人」に出演するフロリアン氏が、自身のチャンネルで「外国人の僕ですが、日本のこの方針には賛成です」と題した動画を公開した。動画内で同氏は、日本政府が発表した外国人に関する新しいルール（永住権、税金、社会保険、不法滞在の厳格化など）について、日本に長く住む外国人の視点から賛意を示した。
フロリアン氏は、今回の厳格化のニュースを見て一番驚いたのは、厳しくなること自体ではなく「え？今までそうじゃなかったの？」という点だったと明かす。
永住権の条件が厳しくなることについて、日本人の平均給与よりも高い収入を稼ぐことなどが条件として出ている点に触れ、「いいと思う」と評価。さらに、税金や社会保険、年金をきちんと支払うことは「当然」だと断言し、自身も来日当初のアルバイト時代から納めてきた経験を振り返り、「払ってない人いるか？ってちょっとびっくりした」と語った。
また、永住許可の取り消し制度についても「すごくいいと思う」と言及。病気や失業などの予期せぬトラブルには猶予があるべきとしつつも、ルールを守らずに迷惑をかけるケースであれば、永住権が取り消されるのは妥当だと見解を述べた。
加えて、不法滞在への対策強化にも強く賛同した。ビザが切れた後も不法に滞在し、銀行口座の開設や携帯電話の契約ができない状況下では、ブラックな労働や犯罪に関与せざるを得なくなると指摘。ベトナムでの不法滞在者に対する罰則強化の事例も引き合いに出し、社会に迷惑をかける層に対しては、法律に基づいた厳格な対処が必要不可欠であると訴えた。
最後にフロリアン氏は、日本に長く住み、永住を目指すのであれば「日本のルールを守ろうとする努力は必要だと思う」と提言。外国人に厳しくするというよりも、ルールを守らない層に対処する方針は「一番公平だと思う」と述べ、自身の見解をまとめた。
フロリアン氏は、今回の厳格化のニュースを見て一番驚いたのは、厳しくなること自体ではなく「え？今までそうじゃなかったの？」という点だったと明かす。
永住権の条件が厳しくなることについて、日本人の平均給与よりも高い収入を稼ぐことなどが条件として出ている点に触れ、「いいと思う」と評価。さらに、税金や社会保険、年金をきちんと支払うことは「当然」だと断言し、自身も来日当初のアルバイト時代から納めてきた経験を振り返り、「払ってない人いるか？ってちょっとびっくりした」と語った。
また、永住許可の取り消し制度についても「すごくいいと思う」と言及。病気や失業などの予期せぬトラブルには猶予があるべきとしつつも、ルールを守らずに迷惑をかけるケースであれば、永住権が取り消されるのは妥当だと見解を述べた。
加えて、不法滞在への対策強化にも強く賛同した。ビザが切れた後も不法に滞在し、銀行口座の開設や携帯電話の契約ができない状況下では、ブラックな労働や犯罪に関与せざるを得なくなると指摘。ベトナムでの不法滞在者に対する罰則強化の事例も引き合いに出し、社会に迷惑をかける層に対しては、法律に基づいた厳格な対処が必要不可欠であると訴えた。
最後にフロリアン氏は、日本に長く住み、永住を目指すのであれば「日本のルールを守ろうとする努力は必要だと思う」と提言。外国人に厳しくするというよりも、ルールを守らない層に対処する方針は「一番公平だと思う」と述べ、自身の見解をまとめた。
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