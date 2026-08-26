大手ゼネコン・竹中工務店の下請け業者が、竹中社員への接待を詳細に記録した「接待リスト」を作成していたことが「週刊文春」の取材で分かった。竹中工務店を含むゼネコン業者らへの接待総額は1700万円を超える。

【画像】背任容疑で逮捕された竹中工務店社員

竹中工務店を巡っては、8月19日に大阪・関西万博の工事を巡り河井辰巳・元大阪本店総括作業所長（61）が背任の疑いで逮捕された。



河井は大阪・関西万博の「大屋根リング」建設工事で現場の総括作業所長を務めた ©時事通信社

約6年間で約1740万円の接待費

今回、「週刊文春」は、竹中工務店の下請けにあたるサブコン（専門工事業者）A社が作成した「接待リスト」を入手した。2017年10月から2023年9月にかけて、竹中工務店などのゼネコン関係者を接待した記録で、日付や金額、支払先に加え、接待相手の実名も克明に記録されている。

例えば、2020年3月19日を実施日とする明細には、神戸市のスナックを支払先として、こう記されている。

〈得意先：竹中工務店／相手（名前）：●●支店長他／人数（人）：4／金額：156,000〉

支払先には、神戸市や大阪市にある居酒屋やクラブ、ガールズバーなどに加え、複数のゴルフ場も記載されている。約6年間で支出した総額は約1740万円。約450件の接待相手のほとんどが竹中やその関係会社で、竹中と明記されているものだけで約310件と7割に迫る。

この「接待リスト」についてA社に尋ねると、次のように回答した。

「当社において作成・管理されていた社内資料であり、当該資料に記載された内容は概ね事実に相違ありません」

竹中工務店にも尋ねると、次のように回答した。

「（河井容疑者の逮捕について）警察が捜査中の事案になりますので、恐れ入りますが、いずれの質問についても、回答は控えさせていただきます」

8月26日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および27日（木）発売の「週刊文春」では、接待リストの詳しい中身に加え、逮捕された河井容疑者の名前も記載された別のリストや、河井容疑者が語った万博協会への不満などについても報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年9月3日号）