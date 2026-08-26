約2億円の高級腕時計を盗んだ男は、電動キックボードで逃げた──。

東京都中野区の「中野ブロードウェイ」に入る高級時計店から、腕時計4本が盗まれた事件で、逃走に使われたとみられる電動キックボードに注目が集まっている。

SNSでは、報道された映像などから、シェアリングサービス「LUUP」の車両ではないかとの指摘が相次いだ。

LUUPを運営するLuup社は8月26日、弁護士ドットコムニュースの取材に対して「弊社のサービスが使用された可能性があることは承知しております」と回答した。

現在、利用データの調査や提供などを含め、警察の捜査に全面的に協力しているという。

●事件15分前に借りられ、弁場から400メートル先で発見

事件が起きたのは8月25日正午前。

報道によると、男性2人が中野ブロードウェイの時計店に侵入し、ショーケースを割り、高級腕時計4本（計約2億円相当）を盗んで逃走した。うち1人は電動キックボードを使って逃走したという。

テレビ朝日によると、電動キックボードは事件のおよそ15分前に中野駅周辺で借りられていた。現場から400メートルほど離れた中学校の近くで、電動キックボードが見つかったという。

●「LUUPなら特定できる？」SNSで注目

電動キックボードをめぐっては、SNSで別の角度から注目が集まった。報道された映像などから、LUUPの車両ではないかとの指摘が広がったためだ。

さらに、利用時に登録された情報から「利用者を特定できるのではないか」という趣旨の声も上がった。

実際、LUUPの電動キックボードを利用する際には、16歳以上であることを確認するため、年齢確認書類の提出が必要となる。年齢確認書類には、運転免許証やマイナンバーカード、パスポート、在留カードなどがある。

●Luup社「個別の内容について回答する立場にない」

弁護士ドットコムニュースがLuup社に事実関係を尋ねたところ、同社は次のように回答した。

「弊社のサービスが使用された可能性があることは承知しております。

現在利用データ等の調査・提供を含め、警察の捜査に全面的に協力をしております。

個別の内容については回答をする立場にございませんが、事案解決まで警察捜査への協力を続けてまいります」

Luup社は、今回使われた車両が同社のものだったかどうかや、利用者を特定できるかについては明らかにしなかった。

ただ、利用データなどの調査・提供を含めて捜査に協力しているとしており、逃走に使われた電動キックボードが事件解明の手がかりとなるのか注目される。