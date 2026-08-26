出産を終えて赤ちゃんと帰宅したママを迎えた犬の、初対面で見せた思いがけない行動がTikTokで話題になっています。投稿したのは、ミニチュアダックスのマロくんと暮らしている「マロトゼン」さん。投稿から12.6万回以上再生され、「尊い…」といったコメントが寄せられています。

【動画：出産後、赤ちゃんと一緒に5日ぶりの帰宅→家にいた犬が、ママよりも先に…尊すぎる『はじめましての光景』】

いよいよ明日が初対面の日

登場するのは、ミニチュアダックスのマロくん。この日、明日はいよいよ待ちに待った赤ちゃんと対面する日だといいます。マロくんに新しい家族の存在をやさしく教えてあげるため、事前に赤ちゃんの匂いがついたガーゼを嗅がせてあげたんだそう。

マロくんは「これが新しい家族の匂いなんだな」と、匂いを確かめていたんだとか。きっとマロくんも、心のどこかで楽しみに待っていたんでしょうね。

初対面からメロメロ！

迎えた初対面の日、マロくんは赤ちゃんを目の前にすると、久しぶりのママよりも赤ちゃんにまっしぐらだったそう。「会いたかったよ～！」とばかりに尻尾を大きく振って、大喜びだったといいます。

マロくんはパパと一緒に覗きこんで挨拶をしたり、すぐ傍にピタッと寄り添ったりと、やさしく見守るお兄ちゃんっぷりをさっそく発揮していたんだそう。ずっと赤ちゃんに興味津々の様子だったとか。

赤ちゃんのバウンサーをちゃっかり満喫？

どんなときも赤ちゃんと一緒のマロくん。赤ちゃんが泣いてしまったときも、心配そうに傍を離れなかったといいます。赤ちゃんが大好きすぎて、すっかり仲良しになったのでした。

マロくんは赤ちゃんの特等席であるバウンサーの寝心地も、しっかりチェックしていたんだとか。どうやらバウンサーがすっかり気に入ってしまったようです。やさしくてお茶目な最高のお兄ちゃんが誕生したのでした。

この投稿には「やさしいお兄ちゃんになりそう」「わんこ×赤さん=最強」「バウンサー使ってるのかわいすぎ」「まさかママより赤ちゃんとはｗ」など、癒された人の声であふれていました。

投稿者である「マロトゼン」さんのアカウントでは、マロくんと赤ちゃんの微笑ましい日常がたくさん公開されています。2人一緒に成長していく姿から、目が離せませんね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「マロトゼン」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。