大リーグ公式サイト「MLB.com」は25日（日本時間26日）、今オフにフリーエージェント（FA）となる選手をランキング形式で紹介。カブス・鈴木誠也外野手（32）は5位に入った。

1位に輝いたのはトレード期限を迎えドジャースに加入した先発左腕のタリク・スクバルで、同サイトは「今オフシーズンの異論なきFAナンバーワン選手」「複数年契約で正真正銘のエースを加えたいと考えるすべてのチームにとって、最大のターゲットとなるだろう」と紹介。ドジャースが山本由伸と23年オフに結んだ3億2500万ドル（契約時＝約462億円）を上回ることは確実とした。

2位にはパドレスの先発右腕、マイケル・キングがランクイン。3位には野手トップでマリナーズのランディ・アロザレーナが入り、4位はヤンキースのジャズ・チザムだった。

5位に入った鈴木について同サイトはbWAR（ベースボールリファレンス発表のWAR）で4・1、fWAR（ファングラフス発表のWAR）で3・6といずれもキャリアハイを更新していると指摘。WARは「Wins Above Replacement」の略で勝利貢献度、代替選手と比べてチームに何勝分貢献したかを表す数値である。

さらに、守備でもOAA（平均的な野手と比べて何個多く、または少なくアウトを奪ったかを示す守備指標）で上位11％に入り、「球界屈指の強肩を誇り、バットに加えて守備面でも多大な価値を提供している」とした。

だからこそ「外野手市場の層が比較的薄いことを考えると、鈴木は4年、あるいは5年の契約で非常に有利な条件を手にする可能性がある」とした。

鈴木は22年に5年総額8500万ドル（当時約101億1500万円）でカブスに加入。今季が契約最終年となっている。