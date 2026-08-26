「客からの暴言でうつ気味に…」50代女性がアダルト配信を続ける過酷な現実とゴミ屋敷の片付け
スッキリンお片付けチャンネルが、「生活のためアダルト配信を続ける50代女性…お客さんからの暴言でうつになり、一人暮らしの家がゴミ屋敷になった」と題した動画を公開した。動画では、コロナ禍を機にチャットレディを始めた50代女性が、客からの心ない言葉でうつ状態になり、ゴミ屋敷化してしまった部屋を片付ける様子に密着している。
依頼者の女性は、離婚後に父親と2人で暮らしていたが、2年前に父親が他界。さらにコロナ禍で飲食業の仕事を失い、年齢的にも再就職が厳しい中、パソコンとカメラがあればできるチャットレディの仕事を始めた。当初は外出できない客との雑談が中心だったが、客から「デブ」「ババア」といった暴言を浴びせられることもあったという。
女性は「画面見て入ったんやろ」と内心思いつつも、画面越しに直接心ない言葉を投げかけられることに相当なダメージを受け、「うつっぽくなった時期もあった」と告白。人に会いたくない日々が続き、家の中にはペットボトルや生活ゴミが散乱し、いつしか足の踏み場もない状態になってしまった。
しかし、年齢を重ねるにつれて将来への不安を感じ、「これからの将来のことを考えて物を減らしていこう」「買わない生活にしよう」と決意。業者と共に長時間の片付け作業を行い、見違えるほどすっきりとした部屋を取り戻した。
きれいになった部屋を見渡し、女性は「自分一人で自分を面倒見ていかなあかん」「やれることやって、なんとかして稼いでコツコツ貯めてやっていこう」と力強く語る。困難な状況でも「健康第一」を掲げ、ネイルの勉強など前向きに生きていこうとする女性の姿に、背中を押される動画となっている。
依頼者の女性は、離婚後に父親と2人で暮らしていたが、2年前に父親が他界。さらにコロナ禍で飲食業の仕事を失い、年齢的にも再就職が厳しい中、パソコンとカメラがあればできるチャットレディの仕事を始めた。当初は外出できない客との雑談が中心だったが、客から「デブ」「ババア」といった暴言を浴びせられることもあったという。
女性は「画面見て入ったんやろ」と内心思いつつも、画面越しに直接心ない言葉を投げかけられることに相当なダメージを受け、「うつっぽくなった時期もあった」と告白。人に会いたくない日々が続き、家の中にはペットボトルや生活ゴミが散乱し、いつしか足の踏み場もない状態になってしまった。
しかし、年齢を重ねるにつれて将来への不安を感じ、「これからの将来のことを考えて物を減らしていこう」「買わない生活にしよう」と決意。業者と共に長時間の片付け作業を行い、見違えるほどすっきりとした部屋を取り戻した。
きれいになった部屋を見渡し、女性は「自分一人で自分を面倒見ていかなあかん」「やれることやって、なんとかして稼いでコツコツ貯めてやっていこう」と力強く語る。困難な状況でも「健康第一」を掲げ、ネイルの勉強など前向きに生きていこうとする女性の姿に、背中を押される動画となっている。
YouTubeの動画内容
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