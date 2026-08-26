デイヴ・バウティスタ、文明崩壊後の世界で「モナ・リザ」を追う 『アフターバーン』11月公開決定
「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」シリーズのデイヴ・バウティスタが主演を務める映画『Afterburn』が、『アフターバーン 世紀末の秘宝』の邦題で11月13日より全国公開されることが決定。ティザービジュアルと特報が解禁された。
【動画】映画『アフターバーン』特報映像
本作は、文明崩壊後のヨーロッパを舞台とする人気グラフィックノベルを実写映画化したトレジャー・アクション。暴力が支配する荒廃した世界で、人類に残された秘宝をめぐる争奪戦が繰り広げられる。
主演のバウティスタのほか、オルガ・キュリレンコ、クリストファー・ヒヴュ、サミュエル・L・ジャクソンらが共演する。
監督は、「ジョン・ウィック」シリーズを生み出したアクション集団「87Eleven」出身で、監督デビュー作『デイ・シフト』がNetflixの世界ランキングで1位を記録したJ・J・ペリー。スタント界で培った経験を生かし、肉弾戦や銃撃戦、カーチェイスなどをリアルなスタントで映像化する。『ワーキングマン』『ワイルド・スピード』などを手がけた製作陣も参加している。
バウティスタが演じるのは、文明崩壊後の世界で“失われたものを必ず見つける男”として生きるトレジャーハンターのジェイク。ある日、レオナルド・ダ・ヴィンチの名画「モナ・リザ」を探し出すという依頼が舞い込むが、それはこれまでとは桁違いの危険を伴う任務だった。
公開されたティザービジュアルには、荒廃した地にたたずむジェイクの後ろ姿を配置。「失われた名画《モナ・リザ》を追え―。」というコピーが添えられ、文化遺産をめぐる壮大な冒険を予感させる仕上がりとなっている。
特報は、ジェイクが「モナ・リザ」の捜索を依頼される場面からスタート。激しいカーチェイスや銃撃戦、爆発が立て続けに映し出され、秘宝をめぐる危険な争奪戦の一部を垣間見ることができる。
【動画】映画『アフターバーン』特報映像
本作は、文明崩壊後のヨーロッパを舞台とする人気グラフィックノベルを実写映画化したトレジャー・アクション。暴力が支配する荒廃した世界で、人類に残された秘宝をめぐる争奪戦が繰り広げられる。
監督は、「ジョン・ウィック」シリーズを生み出したアクション集団「87Eleven」出身で、監督デビュー作『デイ・シフト』がNetflixの世界ランキングで1位を記録したJ・J・ペリー。スタント界で培った経験を生かし、肉弾戦や銃撃戦、カーチェイスなどをリアルなスタントで映像化する。『ワーキングマン』『ワイルド・スピード』などを手がけた製作陣も参加している。
バウティスタが演じるのは、文明崩壊後の世界で“失われたものを必ず見つける男”として生きるトレジャーハンターのジェイク。ある日、レオナルド・ダ・ヴィンチの名画「モナ・リザ」を探し出すという依頼が舞い込むが、それはこれまでとは桁違いの危険を伴う任務だった。
公開されたティザービジュアルには、荒廃した地にたたずむジェイクの後ろ姿を配置。「失われた名画《モナ・リザ》を追え―。」というコピーが添えられ、文化遺産をめぐる壮大な冒険を予感させる仕上がりとなっている。
特報は、ジェイクが「モナ・リザ」の捜索を依頼される場面からスタート。激しいカーチェイスや銃撃戦、爆発が立て続けに映し出され、秘宝をめぐる危険な争奪戦の一部を垣間見ることができる。