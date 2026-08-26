フランスのお寿司に衝撃！「お米がでかい」海外でのリアルな日本食事情
YouTubeチャンネル「Florian 京都のフランス人」が、「フランスに来て1週間、娘が「日本食が食べたい」と言い出しました」と題した動画を公開しました。フランス滞在中のフロリアンさん一家が、日本食を求めて現地のレストランを訪れたり、手作りカレーに挑戦したりする様子を紹介しています。
フランス滞在から1週間が経ち、日本のご飯が恋しくなったという娘。お米が食べたいというリクエストに応え、一家はフランスの日本食レストランを訪れます。メニューには6巻きと寿司6個で15ユーロ（約3,000円）というセットが並んでいました。実食したフロリアンさんは「お米がでかい」「シャリを握りすぎてる」と指摘し、普段とは異なるお寿司に娘もご飯を残してしまう結果となりました。
さらに8日が経過し、「パリ症候群」を疑うほど日本が恋しくなったというフロリアンさんは、気分を上げるために日本のカレー作りに挑戦します。フランスの小ぶりな玉ねぎなどの野菜を切り、「バーモントカレー（甘口）」のルーを使って丁寧に煮込んでいきます。炊飯器がない環境のため、鍋を使ってお米を炊き上げる工夫も見せました。
完成したカレーを食べた娘は、待ち望んだ日本の味に満面の笑みを浮かべます。一緒に食卓を囲んだ家族も「気になった！美味しいし、辛くない！」と絶賛しました。現地のリアルな日本食事情が窺えるとともに、海外で日本の味が恋しくなった際のヒントになる内容です。
フランス滞在から1週間が経ち、日本のご飯が恋しくなったという娘。お米が食べたいというリクエストに応え、一家はフランスの日本食レストランを訪れます。メニューには6巻きと寿司6個で15ユーロ（約3,000円）というセットが並んでいました。実食したフロリアンさんは「お米がでかい」「シャリを握りすぎてる」と指摘し、普段とは異なるお寿司に娘もご飯を残してしまう結果となりました。
さらに8日が経過し、「パリ症候群」を疑うほど日本が恋しくなったというフロリアンさんは、気分を上げるために日本のカレー作りに挑戦します。フランスの小ぶりな玉ねぎなどの野菜を切り、「バーモントカレー（甘口）」のルーを使って丁寧に煮込んでいきます。炊飯器がない環境のため、鍋を使ってお米を炊き上げる工夫も見せました。
完成したカレーを食べた娘は、待ち望んだ日本の味に満面の笑みを浮かべます。一緒に食卓を囲んだ家族も「気になった！美味しいし、辛くない！」と絶賛しました。現地のリアルな日本食事情が窺えるとともに、海外で日本の味が恋しくなった際のヒントになる内容です。
YouTubeの動画内容
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