「講談社と集英社夢の共演」『GTO』人気声優の出演にSNSざわつく「豪華すぎだろ」「いい声すぎるw」
俳優・反町隆史が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『GTO』（毎週月曜 後10：00）の第6話が24日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【場面カット】まだ鬼塚に心を開かない生徒たち
藤沢とおる氏による同名漫画が原作（講談社『週刊少年マガジンKC』刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。反町演じる鬼塚が、28年ぶりに連続ドラマで復活する。50代となった鬼塚英吉が、新たな教室で向き合うのは、タブレットばかりを見つめ、生徒間や教師とのやり取りをデジタル上で行うことが“普通”となっている、いわば「令和の高校生」たち。
1年B組きっての「東大合格間違いなし」といわれる秀才・福田樹（柴崎楓雅）が「自分より知能が低い人間に勉強を教わることが我慢できない」と「担任を替えてほしい」と訴える。クラス内の多数決で決着がつかず、自ら数学教師の阿部郁人（市川知宏）のクラスへの移動を申し出る。
実は、樹は祖母と二人暮らし。沸騰したやかんに気付かないといった様子の祖母に対して苛立ちを抱えていた。その夜、祖母が硬膜下血腫で倒れてしまう。どうしてよいか分からず、AIに聞く樹。なんとか救急車で病院まで連れて行くことはできたが、予断は許さない状態だという。
「周囲に頼りになる大人に助けを求める」。そんなAIの助言をもとに、阿部に電話するも、心配はしつつも他人事のような対応しかしない。柏原実央（生見愛瑠）から話を聞き、近隣の病院を探し回っていた鬼塚が樹のもとに駆けつける。生徒の悩みに寄り添う鬼塚の心に触れた樹は再び、鬼塚の教室に戻ったのだった。
劇中では、学園の出向職員・龍之介（工藤阿須加）に勧められ鬼塚がAIを利用する流れに。鬼塚は意気揚々と「グレートティーチャーとは一体なんですか？」と質問する。当たり障りのない回答を読み上げる。そのAIの音声を担当したのが、声優の花江夏樹だった。さらに、柏原が相談に使っているAIの音声を担当していたのが鬼頭明里。突然の人気声優の登場に視聴者も驚いていた。
2人は、フジテレビで放送された人気テレビアニメ『鬼滅の刃』で共演。主人公・竈門炭治郎を花江が、妹の禰豆子を鬼頭が演じた。
ネットでは「あぁ、AIの声は花江さんと鬼頭さんの竈門兄妹か」「それぞれAIの声が花江夏樹と鬼頭明里で竈門兄妹」「AIの声で登場の竈門兄妹」「ゲスト声優に、花江夏樹さんと鬼頭明里さんとか豪華すぎだろ」「いい声すぎるw」といった反響があった。
また『鬼滅の刃』と『GTO』はともに漫画原作。『鬼滅の刃』が集英社『週刊少年ジャンプ』刊に対して『GTO』は講談社『週刊少年マガジンKC』刊だったため「講談社と集英社夢の共演」といったコメントも寄せられていた。
【場面カット】まだ鬼塚に心を開かない生徒たち
藤沢とおる氏による同名漫画が原作（講談社『週刊少年マガジンKC』刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。反町演じる鬼塚が、28年ぶりに連続ドラマで復活する。50代となった鬼塚英吉が、新たな教室で向き合うのは、タブレットばかりを見つめ、生徒間や教師とのやり取りをデジタル上で行うことが“普通”となっている、いわば「令和の高校生」たち。
実は、樹は祖母と二人暮らし。沸騰したやかんに気付かないといった様子の祖母に対して苛立ちを抱えていた。その夜、祖母が硬膜下血腫で倒れてしまう。どうしてよいか分からず、AIに聞く樹。なんとか救急車で病院まで連れて行くことはできたが、予断は許さない状態だという。
「周囲に頼りになる大人に助けを求める」。そんなAIの助言をもとに、阿部に電話するも、心配はしつつも他人事のような対応しかしない。柏原実央（生見愛瑠）から話を聞き、近隣の病院を探し回っていた鬼塚が樹のもとに駆けつける。生徒の悩みに寄り添う鬼塚の心に触れた樹は再び、鬼塚の教室に戻ったのだった。
劇中では、学園の出向職員・龍之介（工藤阿須加）に勧められ鬼塚がAIを利用する流れに。鬼塚は意気揚々と「グレートティーチャーとは一体なんですか？」と質問する。当たり障りのない回答を読み上げる。そのAIの音声を担当したのが、声優の花江夏樹だった。さらに、柏原が相談に使っているAIの音声を担当していたのが鬼頭明里。突然の人気声優の登場に視聴者も驚いていた。
2人は、フジテレビで放送された人気テレビアニメ『鬼滅の刃』で共演。主人公・竈門炭治郎を花江が、妹の禰豆子を鬼頭が演じた。
ネットでは「あぁ、AIの声は花江さんと鬼頭さんの竈門兄妹か」「それぞれAIの声が花江夏樹と鬼頭明里で竈門兄妹」「AIの声で登場の竈門兄妹」「ゲスト声優に、花江夏樹さんと鬼頭明里さんとか豪華すぎだろ」「いい声すぎるw」といった反響があった。
また『鬼滅の刃』と『GTO』はともに漫画原作。『鬼滅の刃』が集英社『週刊少年ジャンプ』刊に対して『GTO』は講談社『週刊少年マガジンKC』刊だったため「講談社と集英社夢の共演」といったコメントも寄せられていた。