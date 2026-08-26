【ネタバレ注意】ハンターハンター「読者の9割以上がスルーしてる」伏線。暗黒大陸の目的が人を生き返らせることに繋がる理由
YouTubeチャンネル「【ハンターハンター考察】グレマニちゃんねる」が、「【解説】暗黒大陸の真の目的【ハンターハンター考察】【hunter×hunter考察】」を公開した。動画では、漫画『ハンターハンター』において暗黒大陸へ行く真の目的は「人を生き返らせること」とする前回の考察について、さらに深く解説している。
動画の冒頭でグレマニは、前回の動画に賛否両論のコメントが寄せられたことに触れ、今回は視聴者が納得できるような解説を行うと宣言した。現実世界では生命の創造が科学的に研究されているものの、肉体と記憶を結び付けなければならない点が障壁となり、死者の復活は実現していない。しかし、ハンターハンターの世界には何でも可能にする念能力が存在し、未来予知や死者の復活など、科学的にあり得ない現象も自然と受け入れられていると指摘する。
さらにグレマニは、作中で「記憶を宿したままの魂」が描かれていることに着目した。ヒソカやカミーラのように一度死んで生き返る例や、カイトのように別の肉体に魂を宿らせて復活する例を挙げ、記憶の再構築という現実世界の壁は魂によってクリアされていると説明する。
また、読者の多くが読み飛ばしているであろう第337話のシーンを引用し、死んでチリになっても「すごい情報やエネルギーが詰まってる」と語る描写を解説した。木っ端みじんになった体であっても、細胞と魂を結びつけるプロセスさえあれば復活は可能であり、そのプロセスこそが暗黒大陸で実現するのではないかと推測を展開した。
グレマニは、死んだ人が生き返る話は眉唾ものに聞こえるかもしれないが、ハンターハンターの「世界観と、そのプロセス次第では不可能ではない」と結論付けた。暗黒大陸の真の目的に関する今後の展開に、ますます期待が高まる内容となっている。
動画の冒頭でグレマニは、前回の動画に賛否両論のコメントが寄せられたことに触れ、今回は視聴者が納得できるような解説を行うと宣言した。現実世界では生命の創造が科学的に研究されているものの、肉体と記憶を結び付けなければならない点が障壁となり、死者の復活は実現していない。しかし、ハンターハンターの世界には何でも可能にする念能力が存在し、未来予知や死者の復活など、科学的にあり得ない現象も自然と受け入れられていると指摘する。
さらにグレマニは、作中で「記憶を宿したままの魂」が描かれていることに着目した。ヒソカやカミーラのように一度死んで生き返る例や、カイトのように別の肉体に魂を宿らせて復活する例を挙げ、記憶の再構築という現実世界の壁は魂によってクリアされていると説明する。
また、読者の多くが読み飛ばしているであろう第337話のシーンを引用し、死んでチリになっても「すごい情報やエネルギーが詰まってる」と語る描写を解説した。木っ端みじんになった体であっても、細胞と魂を結びつけるプロセスさえあれば復活は可能であり、そのプロセスこそが暗黒大陸で実現するのではないかと推測を展開した。
グレマニは、死んだ人が生き返る話は眉唾ものに聞こえるかもしれないが、ハンターハンターの「世界観と、そのプロセス次第では不可能ではない」と結論付けた。暗黒大陸の真の目的に関する今後の展開に、ますます期待が高まる内容となっている。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
オリジナルのハンターハンター考察をまず頑張ります。このチャンネルほど、根拠をしっかり示した考察は他にないと自負してます。 チャンネル登録者数が1000人達成したら、最強のハンターハンター考察動画を上げる予定。 MENSA会員。
youtube.com/@guremani YouTube