読者の9割以上がスルーしている第337話の意味とは

死者の復活を可能にする記憶を宿したままの魂という存在

暗黒大陸へ行くことの真の目的は人を生き返らせること

【ネタバレ注意】考察系YouTuberが解説！『HUNTER×HUNTER』の常識が覆る「ネテロに生き返ってもらって」の真意

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オリジナルのハンターハンター考察をまず頑張ります。このチャンネルほど、根拠をしっかり示した考察は他にないと自負してます。 チャンネル登録者数が1000人達成したら、最強のハンターハンター考察動画を上げる予定。 MENSA会員。