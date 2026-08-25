『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「3分間で…被害額3000万円超えか バールでこじ開け“窃盗”」についてお伝えします。

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今月14日の午前2時半すぎ、愛知県の住宅の玄関前に現れた3人組の姿が映っていました。1人が見張りをするなか、他のメンバーがバールのようなものを1本使ってドアをこじ開けようとします。1本では開かないとわかると、2本を同時に使い、わずか1分でドアを開けました。

3人は警報システムが鳴るなかで家に侵入し、しばらくすると物を抱えて出てきました。別のカメラには、玄関先にとめてあった車に盗んだ物を積み込み、走り去っていく様子も映っていました。3人組が玄関前に現れてから逃走するまで、わずか3分間の出来事でした。

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被害に遭ったのは会社を経営する男性で、今月14日、お盆休みの旅行で1日だけ家を空けていたところ、窃盗の被害に遭いました。

被害に遭った男性

「あまり考えたくないですけど、この家の間取りがわかる人かもしれないです」

「元々ジュエリーのケースを置いていた場所で、まるごと消えてしまいました。結婚当時に両親からもらったものもあり、お金では買えないものです」

宝石のほか、カバン15点以上が盗まれ、被害額は少なくとも3000万円にのぼるということです。

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男性の自宅には防犯システムが設置されており、警備会社が警察に通報しましたが、警察官が到着したのは約8分後。すでに3人組の姿はありませんでした。

被害に遭った男性

「多分、下見で交番との距離をはかったりして、3分で逃げようと決めていたのではないか」