柳楽優弥×川栄李奈『RYUJI 竜二』キャラクターPV解禁 “2つの家族”の狭間で揺れる竜二
柳楽優弥が主演を務める映画『RYUJI 竜二』より、竜二を取り巻く6人の人物にフォーカスしたキャラクターPVの第1弾が解禁。柳楽演じる竜二と、川栄李奈演じるまり子の姿がそれぞれ映し出されている。
【動画】柳楽優弥演じる裏社会で生きる主人公・竜二 『RYUJI 竜二』キャラクターPV
1983年に公開され、時代を超えて熱狂的に語り継がれてきた伝説的映画『竜二』。金子正次が主演・脚本を務めた同作の魂を受け継ぐ新たな作品、映画『RYUJI 竜二』が、主演に柳楽、監督に水田伸生を迎え、10月30日より全国公開される。
このたび、竜二を取り巻く6人それぞれにフォーカスしたキャラクターPVが、全3回にわたり2人ずつ公開されることが決定。第1弾となる今回は、柳楽演じる竜二と、川栄演じるまり子のキャラクターPVが解禁された。2本の映像では柳楽と川栄がそれぞれナレーションを担当し、その声とともに2人の関係性が映し出される。
柳楽が演じるのは、裏社会で生きる主人公・竜二。愛する妻と息子、そして血より濃い絆で結ばれた兄弟という、両立できない2つの“家族”の狭間で「俺たちの城」を守ろうとする。「楽じゃねぇなぁ」という言葉とともに、“壊れかけた世界”で竜二が何を守り、どう生きるのか、本作の核心を予感させる映像となっている。
一方、川栄が演じるのは竜二の妻・まり子。「私も竜ちゃんに拾ってもらったの…」と2人の出会いを振り返り、「好きになっちゃった」とほほ笑む姿からは、竜二へのまっすぐな思いが伝わってくる。惹かれ合い、家族として生きることを決めたまり子の存在を通して、裏社会で生きる男とは異なる、1人の男、そして1人の父親としての竜二の姿が浮かび上がる。
竜二を愛する者、憧れる者、共に生きる者、そして憎む者――。それぞれの視点を通して浮かび上がるのは、単純な善悪では割り切れない“竜二”という男の姿だ。愛する家族、“血より濃い”もう一つの家族。そして、6人の人生が交錯した先で、竜二が最後に何を守るのか――。
映画『RYUJI 竜二』は、10月30日より全国公開。
【動画】柳楽優弥演じる裏社会で生きる主人公・竜二 『RYUJI 竜二』キャラクターPV
1983年に公開され、時代を超えて熱狂的に語り継がれてきた伝説的映画『竜二』。金子正次が主演・脚本を務めた同作の魂を受け継ぐ新たな作品、映画『RYUJI 竜二』が、主演に柳楽、監督に水田伸生を迎え、10月30日より全国公開される。
柳楽が演じるのは、裏社会で生きる主人公・竜二。愛する妻と息子、そして血より濃い絆で結ばれた兄弟という、両立できない2つの“家族”の狭間で「俺たちの城」を守ろうとする。「楽じゃねぇなぁ」という言葉とともに、“壊れかけた世界”で竜二が何を守り、どう生きるのか、本作の核心を予感させる映像となっている。
一方、川栄が演じるのは竜二の妻・まり子。「私も竜ちゃんに拾ってもらったの…」と2人の出会いを振り返り、「好きになっちゃった」とほほ笑む姿からは、竜二へのまっすぐな思いが伝わってくる。惹かれ合い、家族として生きることを決めたまり子の存在を通して、裏社会で生きる男とは異なる、1人の男、そして1人の父親としての竜二の姿が浮かび上がる。
竜二を愛する者、憧れる者、共に生きる者、そして憎む者――。それぞれの視点を通して浮かび上がるのは、単純な善悪では割り切れない“竜二”という男の姿だ。愛する家族、“血より濃い”もう一つの家族。そして、6人の人生が交錯した先で、竜二が最後に何を守るのか――。
映画『RYUJI 竜二』は、10月30日より全国公開。