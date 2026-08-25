キー・ホイ・クァン、ドジャース山本由伸とのセルフィー披露
映画『グーニーズ』（1985）や『インディ・ジョーンズ／魔宮の伝説』（1984）に子役として出演し、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』（2023）でアカデミー賞助演男優賞に輝いたキー・ホイ・クァンが、ロサンゼルス・ドジャースで活躍する山本由伸選手と写るセルフィーを披露した。
【写真】キー・ホイ・クァン、優勝リングを手にロバーツ監督＆マイケル・B・ジョーダン＆ユニクロ柳井会長と記念ショット
現地時間8月24日、インスタグラムを更新したキーは、「昨日ドジャースの試合で始球式を行いました。僕も楽しかったし、チームも勝利し、ウィンウィンでした！ ユニクロ、ご招待ありがとうございます」と綴り、ユニクロの柳井会長、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督、マイケル・B・ジョーダンとポーズを取る姿や、山本由伸ら選手たちとの2ショット、マウンド上でマイクを片手にボール握る様子などをシェアした。
ユニクロのチャリティTシャツプロジェクト「PEACE FOR ALL」のコラボレーターであるキーは、8月23日に米ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われた同社の冠試合であるドジャース対パイレーツ戦に来場。自らデザインした「Keep Smiling（笑顔を持ち続けて）」とロゴの入ったTシャツ姿で始球式を務めたほか、マイケルとともに選手らと交流し、ワールドシリーズ優勝記念のリングやトロフィーを披露されたようだ。
キーの投稿に、「ヨシノブと写る2枚目の写真が好き」「イエス！ 私の大好きなオスカー俳優2人」「あなたが各地でもたらすエネルギーが素敵」「最高」「Tシャツのメッセージが良い」といったコメントに加え、キーがデビュー作『インディ・ジョーンズ』で演じたショート・ラウンドがニューヨーク・ヤンキースのキャップをかぶっていたことに触れ、「ショート・ラウンドはヤンキースファンだったと思うけど」という反応も寄せられた。
引用：「キー・ホイ・クァン」Instagram（＠kehuyquan）
【写真】キー・ホイ・クァン、優勝リングを手にロバーツ監督＆マイケル・B・ジョーダン＆ユニクロ柳井会長と記念ショット
現地時間8月24日、インスタグラムを更新したキーは、「昨日ドジャースの試合で始球式を行いました。僕も楽しかったし、チームも勝利し、ウィンウィンでした！ ユニクロ、ご招待ありがとうございます」と綴り、ユニクロの柳井会長、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督、マイケル・B・ジョーダンとポーズを取る姿や、山本由伸ら選手たちとの2ショット、マウンド上でマイクを片手にボール握る様子などをシェアした。
キーの投稿に、「ヨシノブと写る2枚目の写真が好き」「イエス！ 私の大好きなオスカー俳優2人」「あなたが各地でもたらすエネルギーが素敵」「最高」「Tシャツのメッセージが良い」といったコメントに加え、キーがデビュー作『インディ・ジョーンズ』で演じたショート・ラウンドがニューヨーク・ヤンキースのキャップをかぶっていたことに触れ、「ショート・ラウンドはヤンキースファンだったと思うけど」という反応も寄せられた。
引用：「キー・ホイ・クァン」Instagram（＠kehuyquan）