晩ごはんを見直すことで得られる体の嬉しい変化

現代人の盲点「晩ごはんを食べ過ぎる」と胃腸が休めない

疲れが取れない原因は「晩ごはんの食べ方」にある

老化の原因は体のバッテリー劣化だった。老けにくい人が実践する5つの習慣

意外と知らない夏の冷え対策。「暑いのに冷える」人に共通するNGな5つの生活習慣

におう汗の正体は体内の“生ゴミ”だった。東洋医学でみる根本解決のためのセルフケア

閉経後に一気に老ける人の共通点５選。生理が止まった後こそ「人生の黄金期」に変える東洋医学の考え方とは

実は毎日陽気（体のバッテリー）が減っているかも...老けにくい人が毎日やっている5つの習慣【東洋医学】

良かれと思って続けている健康習慣が、実は落とし穴だった？！【東洋医学】

チャンネル情報

香港出身、在日16年。東洋医学・中医学の知識をもとに、睡眠、自律神経、更年期、メンタルケア、季節養生など健康に役立つ情報をわかりやすく発信。毎日を元気に過ごすための養生法をお届けしています。 ・ホンマでっか!?TV出演 ・書籍執筆５冊 ・メディア、雑誌監修作多数