意外と知らない「寝ても疲れが取れない」本当の理由。睡眠の質を下げるNGな晩ごはんの食べ方とは
漢方養生指導士のロン毛メガネが、「寝ても疲れが取れない人！夜の食べ方を見直してください！年齢のせいではありません」を公開した。動画では、しっかり寝たはずなのに朝から体がだるく、疲れが取れない原因の一つが「晩ごはんの食べ方」と「陽気不足」にあるとし、東洋医学の観点から正しい夜の過ごし方を提示している。
ロン毛メガネはまず、「胃腸がリラックスできないと陽気が落ち着かなくて、人はスムーズに眠りにつけなくなる」という東洋医学の考え方を紹介する。現代人の生活リズムにおいて、夜遅い時間の食事や、量が多すぎる、または脂っこく味の濃い食事をとることが、睡眠の質を下げる大きな要因だと指摘した。
消化が終わらないまま眠りにつくと、睡眠中も胃腸は休むことができず、消化を助けるために体内の「気血」が胃腸に集中する。その結果、本来は体を休めるべき時間に臓腑が大忙しとなり、「お店の営業時間が終わったのに、社長がガンガンお客さんを入れてきて、スタッフが帰れなくて無理やり残業させられるのと同じ」と、ユニークな例えを用いて内臓の疲労を説明した。
また、東洋医学における「陽気」を「体の太陽」と表現し、体を動かしたり温めたりする重要なエネルギーであると定義する。夜になると陽気は体の内側に戻って休むべきだが、胃腸が働き続けていると休むことができず、翌日のだるさや冷え、気力の低下につながると解説した。
改善策として、就寝の3時間前までに、あっさりとした少なめの夕食を済ませることを推奨している。寝る時に胃腸内の残留物が少ない「空腹状態」を作ることで、胃腸は安心して休みモードに入ることができる。夜中にどうしても食欲が出た場合は、白湯やお茶を飲んで深呼吸を3回繰り返すことで落ち着くことが多いとし、それでも気持ち悪いほどお腹が空いた場合は、バナナやお粥など消化に良いものを少しだけ食べるようアドバイスを送った。
完璧を求めすぎず、自分の生活スタイルに合わせて80点や90点を目指す姿勢が大切だとロン毛メガネ氏は語る。まずは2～3週間、夜の食べ方を見直して「陽気」を無駄遣いしない生活を続けることで、朝の目覚めや体調の変化を実感できるはずである。
ロン毛メガネはまず、「胃腸がリラックスできないと陽気が落ち着かなくて、人はスムーズに眠りにつけなくなる」という東洋医学の考え方を紹介する。現代人の生活リズムにおいて、夜遅い時間の食事や、量が多すぎる、または脂っこく味の濃い食事をとることが、睡眠の質を下げる大きな要因だと指摘した。
消化が終わらないまま眠りにつくと、睡眠中も胃腸は休むことができず、消化を助けるために体内の「気血」が胃腸に集中する。その結果、本来は体を休めるべき時間に臓腑が大忙しとなり、「お店の営業時間が終わったのに、社長がガンガンお客さんを入れてきて、スタッフが帰れなくて無理やり残業させられるのと同じ」と、ユニークな例えを用いて内臓の疲労を説明した。
また、東洋医学における「陽気」を「体の太陽」と表現し、体を動かしたり温めたりする重要なエネルギーであると定義する。夜になると陽気は体の内側に戻って休むべきだが、胃腸が働き続けていると休むことができず、翌日のだるさや冷え、気力の低下につながると解説した。
改善策として、就寝の3時間前までに、あっさりとした少なめの夕食を済ませることを推奨している。寝る時に胃腸内の残留物が少ない「空腹状態」を作ることで、胃腸は安心して休みモードに入ることができる。夜中にどうしても食欲が出た場合は、白湯やお茶を飲んで深呼吸を3回繰り返すことで落ち着くことが多いとし、それでも気持ち悪いほどお腹が空いた場合は、バナナやお粥など消化に良いものを少しだけ食べるようアドバイスを送った。
完璧を求めすぎず、自分の生活スタイルに合わせて80点や90点を目指す姿勢が大切だとロン毛メガネ氏は語る。まずは2～3週間、夜の食べ方を見直して「陽気」を無駄遣いしない生活を続けることで、朝の目覚めや体調の変化を実感できるはずである。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
香港出身、在日16年。東洋医学・中医学の知識をもとに、睡眠、自律神経、更年期、メンタルケア、季節養生など健康に役立つ情報をわかりやすく発信。毎日を元気に過ごすための養生法をお届けしています。 ・ホンマでっか!?TV出演 ・書籍執筆５冊 ・メディア、雑誌監修作多数
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