母猫が飼い主さんに甘えている後ろに、なぜか息子猫の姿が…。飼い主さんに何か言いたいことでもあるのでしょうか？その表情が面白いと、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で2.7万再生を突破し、「何してるの…？そして後ろの子の表情はなに？」「めっちゃ見てる」といったコメントが寄せられました。

【動画：飼い主に甘える母猫→後ろにいる『息子猫の表情』を見ると…『まさかの光景』】

甘える母猫おもちちゃん

TikTokアカウント「ちもしら」に投稿されたのは、親子猫の「おもち」ちゃん(母)、「しらす」くん(息子)のとある1日の様子。2匹は保護猫カフェで過ごしていた後、飼い主さん宅で暮らすことになった猫さんたちです。

ある日、飼い主さんがベッドで寝転んでいた時のこと。おもちちゃんとしらすくんもベッドにやってきたそう。そこで飼い主さんが、近くにいたおもちちゃんの顔の前に腕を出すと、口を開けてあむあむし始めたといいます。おもちちゃんはお母さんだといっても、甘えん坊さんですね。

どういう感情なの？

そんなおもちちゃんはとっても可愛いのですが、どうしても目が行ってしまうのがしらすくんの表情。なぜかしらすくんは、おもちちゃんが指をあむあむする姿を、目を大きく見開いてずっと見つめていたのだとか！ジーッと見つめるしらすくんの顔は、まるでドン引きしているかのような何とも言えない絶妙な表情で、思わず笑ってしまいました。

母であるおもちちゃんに甘えたいのか、それとも飼い主さんに構ってほしいのか。しらすくんの心情は読めませんが、もしかすると自分も仲間に入れてほしかったのかもしれません。何を考えているか分からないしらすくんの虚無顔、最高です…！

そっくり親子にキュン

その後、あむあむを終えたおもちちゃんとしらすくんは、飼い主さんをジーっと見つめてきたそう。その表情は、まさに親子！そんな2匹に見つめられて、飼い主さんも笑いが止まらなかったといいます。

一緒に横を向くタイミングや表情は、やはり親子ならではのもの。2匹が見せる表情に、キュンとならずにはいられません。ずっと見ていたくなる何とも言えない表情を見せてくれた、おもちちゃん・しらすくん親子なのでした。

甘えるおもちちゃんをジーっと見つめるしらすくんの様子には、「息子ドン引きwww」「後ろの猫ちゃんの感情知りたい」「うちの猫もシャクシャクしてるw なんでなんだろ」「手前の猫はずっとリンゴ食べてて奥の猫ちゃんは何とも言えない表情をずっとしてる」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「ちもしら」では、見た目がそっくりなおもちちゃん・しらすくん親子の可愛い姿が多数投稿されており、とっても癒やされますよ！

おもちちゃん、しらすくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ちもしら」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。