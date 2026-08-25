石田ゆり子主演×岡田惠和脚本ドラマ『マイ・スイート・ホーム』特報解禁 共演に仲村トオル、三宅健ら
石田ゆり子が主演する10月31日スタートの『連続ドラマW マイ・スイート・ホーム』より、メインキャストと特報映像が解禁された。
【動画】人生を見つめ直すためにパートナーを交換？ 『連続ドラマW マイ・スイート・ホーム』特報
本作は、令和を生きる大人の喜びや葛藤を等身大に描き、笑って泣けるヒューマンドラマ。
すでに子どもたちも独立し、夫と豊かで穏やかな生活を送る専業主婦・上原春花（石田）。彼女には、深い友情で繋がっている友人たちがいた。東京・葉山・軽井沢、住まいも職業も三者三様だが、今ではそれぞれのパートナーも交えながら、定期的に集っている。春花、夏希、秋絵。そして、疎遠になっているもう一人の友人、冬美――。『春夏秋冬』は、学生時代から、いつもずっと一緒だった。
ある日突然もたらされた、冬美の訃報。3人は冬美に想いを馳せながら、レールを外れることなく真面目に生きてきた、そろそろ還暦を迎える自分たちのこれまでや、これからどうありたいかを再確認していく。「一度でいいから自分じゃない人になりたい」。生前、冬美が言っていた願いを思い出す3人。そうして、天国の冬美が笑ってくれそうなバカな思いつきを、みんなでやってみることにした。それはお互いのパートナーを交換する、二週間の“お試し生活”だった。
これまで実直に生きてきた大人たちが、人生を見つめ直すために『パートナーを交換する』という冒険に打って出る。そのギャップはどこかおかしく、愛おしく感じるに違いない。他人の暮らしを借りてみて、初めて自分の人生が見えてくる。それは言わば、だれも試みたことがない、“人生の試着”だ。そんな彼女たちが物語の果てにたどりつく、自らの“ホーム（居場所）”とは？
脚本を務めるのは、岡田惠和。監督は、映画『傲慢と善良』の萩原健太郎。東京・葉山・軽井沢を舞台にした心地よい空気とともに、どこかおかしくて愛しく感じる登場人物たちの姿を生き生きと映しだす。
このたび、本作を彩るメインキャストが解禁。『春夏秋冬』と呼び合う春花の学生時代からの友人と、その夫たちが明らかとなった。
石田演じる春花の良き夫であり、老舗和菓子店を継ぐ、生真面目な御曹司・上原修平役に仲村トオル。自然に囲まれながら寝食を忘れるほど創作に勤しむ、マイペースな天才肌の画家・榊秋絵役に中嶋朋子。秋絵の年の離れた夫で、周囲を和ませるムードメーカーな森林保護調査員・大岡佳彦役に三宅健。ハッキリとした性格で、父親から継いだ家具メーカーを取り仕切る女性社長・瀧山夏希役に坂井真紀。そして、夏希の夫で家事を一手に担う、穏やかな小説家・瀧山潤一郎役に椎名桔平。そんな彼らが、お互いのパートナーを交換する、二週間の“お試し生活”をすることとなる。
そして、そのきっかけとなる存在・飯野冬美役には、富田靖子。武田真治演じる夫・田口のせいで疎遠になっていた彼女が、亡くなったことを機に物語は大きく動き出す。
本作でフォーカスされるのは、登場人物それぞれの人生だ。春花だけでなく、物語の視点が親友や夫たちへ移るたびに、それぞれの人生が別の角度から見えてくる。キャリアを重ねた俳優たちが軽妙な会話劇で紡いでいく、人生のアンサンブルに期待が高まる。
特報映像では、突然亡くなった親友・冬美を偲ぶ仲間たちが映し出される。そこで放たれた「今までとは違った家族、今までとは違う夫婦を経験してみよう！」という春花の思いつきに、全員が翻弄されることに…？ しかし、思いつきから始まった二週間のパートナー交換によって、それぞれの人生が浮かび上がってくる――。軽やかな空気と柔らかな質感で活写する、“アラ還世代”の愛おしくもおかしい群像劇がこの秋、幕を開ける。
『連続ドラマW マイ・スイート・ホーム』は、WOWOWにて10月31日22時放送・配信開始（全6話）。
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■上原修平役：仲村トオル
企画書で脚本や主題歌を担当される方のお名前を目にして「凄い良い匂いのする美味しそうなの来たーっ！」と思いました。萩原健太郎監督の作品を何作か拝見して「ご馳走様でした」と呟きたくなりました。
撮影はスタッフの方々の人柄もあり､このドラマに最適で充実した時間と空間で、楽しかったです。
桔平さん、健ちゃん、武田くんの柔らかいのに凄い演技に多くのものをもらいながら、僕もベストを尽くしたつもりですが､とにかく石田さん、中嶋さん、坂井さん、富田さんが本当に素晴らしかった！ 想い出をもつ､今を生きる全ての人に見てもらいたい。
時は流れていく､というより積み重なるものだと、その中で失うものより得るもののほうが豊かで人生を暖かく照らす、ということを彼女たちは体現しています。大切な人を想うからこその丁度良い距離感や悲しみを感じた時の強さ､答えを求めていない言葉を聞き流す優しさ等々、たくさんのものをもらいました。感謝です。
できれば大切な人と一緒に並んで見て欲しい。物語は「6人の中に1人でも理性の足りない人がいたらどうするの？」という安全地帯の外の危ないところにいきなり跳んで、「もしかしてヤバいの始まった？」と感じるかもしれませんが、最後まで見ていただけたら、隣の人と肩が触れるくらいになっている､そんなドラマになっていると思います。
■榊秋絵役：中嶋朋子
大人稼業も長くなってきた頃に、同じ年代の、粋すぎる俳優陣と、こんなにもドキドキして、こんなにもキュンとする等身大の物語に取り組めることがしあわせで！撮影に入るのが楽しみで仕方ありませんでした。
秋絵は、歯に衣着せぬ物言いと、直情型的行動が多く、大人に成りきれていない自由人――に見えるが、実は誰よりも内観しているタイプ。自分らしさや、個性、正直さと格闘し、心ふるわせながら絵を描く、愛すべき人物だなと感じています。
大人だって完成してるわけじゃなく、ささやかな悩みや喪失、痛みや喜び、過去の自分なんかと付き合いながら生きているわけで。それらすべてをまるっと抱きしめ、許し、愛おしく思いたい――そんな大人たちが、いま一度アイデンティティと向き合う、心の冒険譚でもあります。
日々駆けぬけてきたからこそ、ふと心を休め、人生がもたらす苦くも甘い美味なる水を、なりふり構わず、ゴクゴクと喉を鳴らして飲む――。たくさんの方々が、この作品と共に、そんな瞬間を味わっていただけたら素敵だなと思っています。
■大岡佳彦役：三宅健
岡田惠和さんが描く物語には、何気ない日常の中にある心の揺らぎを、そっとすくい上げるような優しさがあると感じています。
いつもとは違う家で、いつもとは違う椅子に座り、そこにいるはずの誰かの眼差しを借りて、景色を眺めてみる。 居場所が変われば、見慣れたはずのものも少し違って見える。そして、その変化の中で初めて気づくこともある。この物語に流れているのは、「もう遅い」ではなく、「まだこれから」という時間です。年齢を重ねることは、終わりへ向かうことではなく、新しい自分と出会い続けることなのかもしれません。この作品が、観てくださる方にとって、自分の「これから」をほんの少し楽しみに思えるような、そんなきっかけになれば嬉しいです。
■飯野冬美役：富田靖子
パートナーをシャッフル！という衝撃とそれぞれの役に関するたくさんの資料が、春のある日にやってきました。
「マイ・スイート・ホーム」飯野冬美役。シャッフルには関係ないのですが、冬美の言葉がきっかけなのです。私は、この世に存在しておらず、物語の中でも思い出の存在です。人の記憶はどこか曖昧で明確ではありません。都合のいいように変化するときもあります。そんな曖昧で、不確かな感じで冬美を演じられたらいいなと、頭の中で想像していました。
石田ゆり子さんをはじめ、キャストの皆さんがすごすぎて、皆さんの芸歴をたし算したら…大変な数字です！ ですので、みなさんに甘えっぱなしの冬美です。どんな作品になるのか、見てくださる方がどんな風に感じていただけるのかドキドキしながらも、楽しみです。
■田口役：武田真治
地上波キー局では放送を躊躇するような内容のドラマだと思います。私個人としては「南くんの恋人」や「若者のすべて」でご一緒させていただいた脚本家・岡田惠和先生がメジャー作品では隠しきっていたダークサイドだと考えます。タチが悪いのは、一見明るく朗らかに描かれていることです。テレビドラマの新たなチャレンジに関われて光栄に思います。
■瀧山夏希役：坂井真紀
岡田惠和さんが描かれる世界が大好きです。企画書をいただき、そこに綴られた岡田さんからのメッセージを読んで、この年齢だからこそのまだまだ新しい扉があることに、とてもわくわくしました。
私が演じた夏希は、親から引き継いだ会社を経営し、まっすぐで感情に正直、不器用だけれどどこか憎めない女性です。岡田さんの台本は、読めば読むほどに役が愛おしくなっていく、不思議な魔法があります。台詞を言うのが楽しく、台詞を聞くのも楽しく、夏希の人生を味わう時間はとても幸せでした。
そして、大好きな同世代の俳優の皆さんと、愛おしくほろ苦い大人たちの物語を紡げたことは、私にとってとても貴重で豊かな時間となりました。
大人になっても、学ぶことは尽きません。だからこそ、生きることに慣れてしまうこともありません。大人だからこそ感じられる人生の機微や楽しさを、登場人物たちと一緒に味わっていただけたら嬉しいです。
■瀧山潤一郎役：椎名桔平
瀧山という役に出会ったとき、私は長いあいだ会えずにいた友人に、ふいに再会したような気持ちになりました。
岡田さんの脚本は、驚くほど自然な言葉で、大人の男女が胸の奥に抱える戸惑いや揺らぎを、静かにすくい上げていきます。
この8人の群像劇には、忘れかけていた甘酸っぱさが息づいていて、それが大人であることの自覚をそっと揺らしながら、自分の人生そのものに目を向けさせます。ご覧くださる皆さまに、やさしく心へ降りてくるような、素敵なファンタジーをお届けできればと思っています。どうぞお楽しみください。
【動画】人生を見つめ直すためにパートナーを交換？ 『連続ドラマW マイ・スイート・ホーム』特報
本作は、令和を生きる大人の喜びや葛藤を等身大に描き、笑って泣けるヒューマンドラマ。
すでに子どもたちも独立し、夫と豊かで穏やかな生活を送る専業主婦・上原春花（石田）。彼女には、深い友情で繋がっている友人たちがいた。東京・葉山・軽井沢、住まいも職業も三者三様だが、今ではそれぞれのパートナーも交えながら、定期的に集っている。春花、夏希、秋絵。そして、疎遠になっているもう一人の友人、冬美――。『春夏秋冬』は、学生時代から、いつもずっと一緒だった。
これまで実直に生きてきた大人たちが、人生を見つめ直すために『パートナーを交換する』という冒険に打って出る。そのギャップはどこかおかしく、愛おしく感じるに違いない。他人の暮らしを借りてみて、初めて自分の人生が見えてくる。それは言わば、だれも試みたことがない、“人生の試着”だ。そんな彼女たちが物語の果てにたどりつく、自らの“ホーム（居場所）”とは？
脚本を務めるのは、岡田惠和。監督は、映画『傲慢と善良』の萩原健太郎。東京・葉山・軽井沢を舞台にした心地よい空気とともに、どこかおかしくて愛しく感じる登場人物たちの姿を生き生きと映しだす。
このたび、本作を彩るメインキャストが解禁。『春夏秋冬』と呼び合う春花の学生時代からの友人と、その夫たちが明らかとなった。
石田演じる春花の良き夫であり、老舗和菓子店を継ぐ、生真面目な御曹司・上原修平役に仲村トオル。自然に囲まれながら寝食を忘れるほど創作に勤しむ、マイペースな天才肌の画家・榊秋絵役に中嶋朋子。秋絵の年の離れた夫で、周囲を和ませるムードメーカーな森林保護調査員・大岡佳彦役に三宅健。ハッキリとした性格で、父親から継いだ家具メーカーを取り仕切る女性社長・瀧山夏希役に坂井真紀。そして、夏希の夫で家事を一手に担う、穏やかな小説家・瀧山潤一郎役に椎名桔平。そんな彼らが、お互いのパートナーを交換する、二週間の“お試し生活”をすることとなる。
そして、そのきっかけとなる存在・飯野冬美役には、富田靖子。武田真治演じる夫・田口のせいで疎遠になっていた彼女が、亡くなったことを機に物語は大きく動き出す。
本作でフォーカスされるのは、登場人物それぞれの人生だ。春花だけでなく、物語の視点が親友や夫たちへ移るたびに、それぞれの人生が別の角度から見えてくる。キャリアを重ねた俳優たちが軽妙な会話劇で紡いでいく、人生のアンサンブルに期待が高まる。
特報映像では、突然亡くなった親友・冬美を偲ぶ仲間たちが映し出される。そこで放たれた「今までとは違った家族、今までとは違う夫婦を経験してみよう！」という春花の思いつきに、全員が翻弄されることに…？ しかし、思いつきから始まった二週間のパートナー交換によって、それぞれの人生が浮かび上がってくる――。軽やかな空気と柔らかな質感で活写する、“アラ還世代”の愛おしくもおかしい群像劇がこの秋、幕を開ける。
『連続ドラマW マイ・スイート・ホーム』は、WOWOWにて10月31日22時放送・配信開始（全6話）。
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■上原修平役：仲村トオル
企画書で脚本や主題歌を担当される方のお名前を目にして「凄い良い匂いのする美味しそうなの来たーっ！」と思いました。萩原健太郎監督の作品を何作か拝見して「ご馳走様でした」と呟きたくなりました。
撮影はスタッフの方々の人柄もあり､このドラマに最適で充実した時間と空間で、楽しかったです。
桔平さん、健ちゃん、武田くんの柔らかいのに凄い演技に多くのものをもらいながら、僕もベストを尽くしたつもりですが､とにかく石田さん、中嶋さん、坂井さん、富田さんが本当に素晴らしかった！ 想い出をもつ､今を生きる全ての人に見てもらいたい。
時は流れていく､というより積み重なるものだと、その中で失うものより得るもののほうが豊かで人生を暖かく照らす、ということを彼女たちは体現しています。大切な人を想うからこその丁度良い距離感や悲しみを感じた時の強さ､答えを求めていない言葉を聞き流す優しさ等々、たくさんのものをもらいました。感謝です。
できれば大切な人と一緒に並んで見て欲しい。物語は「6人の中に1人でも理性の足りない人がいたらどうするの？」という安全地帯の外の危ないところにいきなり跳んで、「もしかしてヤバいの始まった？」と感じるかもしれませんが、最後まで見ていただけたら、隣の人と肩が触れるくらいになっている､そんなドラマになっていると思います。
■榊秋絵役：中嶋朋子
大人稼業も長くなってきた頃に、同じ年代の、粋すぎる俳優陣と、こんなにもドキドキして、こんなにもキュンとする等身大の物語に取り組めることがしあわせで！撮影に入るのが楽しみで仕方ありませんでした。
秋絵は、歯に衣着せぬ物言いと、直情型的行動が多く、大人に成りきれていない自由人――に見えるが、実は誰よりも内観しているタイプ。自分らしさや、個性、正直さと格闘し、心ふるわせながら絵を描く、愛すべき人物だなと感じています。
大人だって完成してるわけじゃなく、ささやかな悩みや喪失、痛みや喜び、過去の自分なんかと付き合いながら生きているわけで。それらすべてをまるっと抱きしめ、許し、愛おしく思いたい――そんな大人たちが、いま一度アイデンティティと向き合う、心の冒険譚でもあります。
日々駆けぬけてきたからこそ、ふと心を休め、人生がもたらす苦くも甘い美味なる水を、なりふり構わず、ゴクゴクと喉を鳴らして飲む――。たくさんの方々が、この作品と共に、そんな瞬間を味わっていただけたら素敵だなと思っています。
■大岡佳彦役：三宅健
岡田惠和さんが描く物語には、何気ない日常の中にある心の揺らぎを、そっとすくい上げるような優しさがあると感じています。
いつもとは違う家で、いつもとは違う椅子に座り、そこにいるはずの誰かの眼差しを借りて、景色を眺めてみる。 居場所が変われば、見慣れたはずのものも少し違って見える。そして、その変化の中で初めて気づくこともある。この物語に流れているのは、「もう遅い」ではなく、「まだこれから」という時間です。年齢を重ねることは、終わりへ向かうことではなく、新しい自分と出会い続けることなのかもしれません。この作品が、観てくださる方にとって、自分の「これから」をほんの少し楽しみに思えるような、そんなきっかけになれば嬉しいです。
■飯野冬美役：富田靖子
パートナーをシャッフル！という衝撃とそれぞれの役に関するたくさんの資料が、春のある日にやってきました。
「マイ・スイート・ホーム」飯野冬美役。シャッフルには関係ないのですが、冬美の言葉がきっかけなのです。私は、この世に存在しておらず、物語の中でも思い出の存在です。人の記憶はどこか曖昧で明確ではありません。都合のいいように変化するときもあります。そんな曖昧で、不確かな感じで冬美を演じられたらいいなと、頭の中で想像していました。
石田ゆり子さんをはじめ、キャストの皆さんがすごすぎて、皆さんの芸歴をたし算したら…大変な数字です！ ですので、みなさんに甘えっぱなしの冬美です。どんな作品になるのか、見てくださる方がどんな風に感じていただけるのかドキドキしながらも、楽しみです。
■田口役：武田真治
地上波キー局では放送を躊躇するような内容のドラマだと思います。私個人としては「南くんの恋人」や「若者のすべて」でご一緒させていただいた脚本家・岡田惠和先生がメジャー作品では隠しきっていたダークサイドだと考えます。タチが悪いのは、一見明るく朗らかに描かれていることです。テレビドラマの新たなチャレンジに関われて光栄に思います。
■瀧山夏希役：坂井真紀
岡田惠和さんが描かれる世界が大好きです。企画書をいただき、そこに綴られた岡田さんからのメッセージを読んで、この年齢だからこそのまだまだ新しい扉があることに、とてもわくわくしました。
私が演じた夏希は、親から引き継いだ会社を経営し、まっすぐで感情に正直、不器用だけれどどこか憎めない女性です。岡田さんの台本は、読めば読むほどに役が愛おしくなっていく、不思議な魔法があります。台詞を言うのが楽しく、台詞を聞くのも楽しく、夏希の人生を味わう時間はとても幸せでした。
そして、大好きな同世代の俳優の皆さんと、愛おしくほろ苦い大人たちの物語を紡げたことは、私にとってとても貴重で豊かな時間となりました。
大人になっても、学ぶことは尽きません。だからこそ、生きることに慣れてしまうこともありません。大人だからこそ感じられる人生の機微や楽しさを、登場人物たちと一緒に味わっていただけたら嬉しいです。
■瀧山潤一郎役：椎名桔平
瀧山という役に出会ったとき、私は長いあいだ会えずにいた友人に、ふいに再会したような気持ちになりました。
岡田さんの脚本は、驚くほど自然な言葉で、大人の男女が胸の奥に抱える戸惑いや揺らぎを、静かにすくい上げていきます。
この8人の群像劇には、忘れかけていた甘酸っぱさが息づいていて、それが大人であることの自覚をそっと揺らしながら、自分の人生そのものに目を向けさせます。ご覧くださる皆さまに、やさしく心へ降りてくるような、素敵なファンタジーをお届けできればと思っています。どうぞお楽しみください。