汗をかいて「水だけ飲む」のは危険？夏の水分補給、結局どれが正解か6種を徹底比較！
YouTubeチャンネル【楽しい授業動画】あきとんとんが、「汗をかいて「水だけ飲む」のは実は危険？身近な飲み物6種の成分を徹底比較！【熱中症対策】」と題した動画を公開した。動画では、夏の水分補給における最適な飲み物の選び方と、身近な飲料6種の成分の違いについて詳細に解説している。
夏の水分補給として、とりあえず冷たい水を飲んでおけばよいと思いがちだが、大量に汗をかいた際は水だけでは不十分となる。人は汗をかくことで体温を調節するが、同時にナトリウムなどの電解質も失われるためだ。あきとんとんは、短時間の軽い活動なら水や麦茶で十分だとしつつも、長時間の運動時には「水分だけじゃなくて塩分とか糖質を含む飲み物が役立つ場合がある」と解説する。
動画の中盤では、水、麦茶、ポカリスエット、アクエリアス、GREEN DA・KA・RA、OS-1の6種類を対象に、100mlあたりの成分や、角砂糖に換算した糖分量、食塩相当量を徹底比較した。実際に飲み比べる検証も行い、OS-1については「めちゃくちゃ塩味感じます」と、成分の違いが味に明確に表れていることを伝えた。さらに、スポーツドリンクに含まれる糖質について「運動時のエネルギー補給などを考えた設計の一部でもある」と説明し、一概に悪ではないという視点を提供している。一方で、日常的にスポーツドリンクばかりを飲むとカロリー過多につながるため、「目的・量・場面で判断」することの重要性を説いた。
また、持病で塩分や糖分の制限がある人は医師へ相談することや、熱中症で自力で水分が飲めない場合は無理に飲ませず「すぐ救急要請」を行うよう、安全面への配慮も念押ししている。
結論として、あきとんとんは「水分補給にいつでも最強の飲み物っていうのはない」と断言する。日常の軽い活動には水や麦茶、長時間の大量発汗時にはスポーツドリンク、脱水症時には経口補水液と、汗の量や運動時間に応じて賢く飲み分けることが、夏の健康管理の鍵となるようだ。
夏の水分補給として、とりあえず冷たい水を飲んでおけばよいと思いがちだが、大量に汗をかいた際は水だけでは不十分となる。人は汗をかくことで体温を調節するが、同時にナトリウムなどの電解質も失われるためだ。あきとんとんは、短時間の軽い活動なら水や麦茶で十分だとしつつも、長時間の運動時には「水分だけじゃなくて塩分とか糖質を含む飲み物が役立つ場合がある」と解説する。
動画の中盤では、水、麦茶、ポカリスエット、アクエリアス、GREEN DA・KA・RA、OS-1の6種類を対象に、100mlあたりの成分や、角砂糖に換算した糖分量、食塩相当量を徹底比較した。実際に飲み比べる検証も行い、OS-1については「めちゃくちゃ塩味感じます」と、成分の違いが味に明確に表れていることを伝えた。さらに、スポーツドリンクに含まれる糖質について「運動時のエネルギー補給などを考えた設計の一部でもある」と説明し、一概に悪ではないという視点を提供している。一方で、日常的にスポーツドリンクばかりを飲むとカロリー過多につながるため、「目的・量・場面で判断」することの重要性を説いた。
また、持病で塩分や糖分の制限がある人は医師へ相談することや、熱中症で自力で水分が飲めない場合は無理に飲ませず「すぐ救急要請」を行うよう、安全面への配慮も念押ししている。
結論として、あきとんとんは「水分補給にいつでも最強の飲み物っていうのはない」と断言する。日常の軽い活動には水や麦茶、長時間の大量発汗時にはスポーツドリンク、脱水症時には経口補水液と、汗の量や運動時間に応じて賢く飲み分けることが、夏の健康管理の鍵となるようだ。
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