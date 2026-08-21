北中米ワールドカップでは２試合に出場した板倉。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　北中米ワールドカップでベスト32に終えた日本代表は、来年１月に開幕するアジアカップまで森保一監督の続投が決定。森保ジャパンの集大成となる同大会で優勝を目指す。

　だが、心配なニュースが飛び込んできた。先のW杯でキャプテンを務めたDFの板倉滉が不参加になるかもしれない。
 
　８月20日に、アヤックスからボルシアMGへの復帰が決定したなか、『Rheinische Post』は、「イタクラはボルシアに対し、アジアカップへの参加を見送る意向を示した」と伝えた。

　事実であれば、これまで最終ラインを支えてきた29歳のCBを欠いて、アジアカップに臨むことになる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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