まさか！日本代表に暗雲…W杯で主将を務めた29歳DFがアジアカップを欠場か。「参加を見送る意向」と海外報道
北中米ワールドカップでベスト32に終えた日本代表は、来年１月に開幕するアジアカップまで森保一監督の続投が決定。森保ジャパンの集大成となる同大会で優勝を目指す。
だが、心配なニュースが飛び込んできた。先のW杯でキャプテンを務めたDFの板倉滉が不参加になるかもしれない。
８月20日に、アヤックスからボルシアMGへの復帰が決定したなか、『Rheinische Post』は、「イタクラはボルシアに対し、アジアカップへの参加を見送る意向を示した」と伝えた。
事実であれば、これまで最終ラインを支えてきた29歳のCBを欠いて、アジアカップに臨むことになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表DF
だが、心配なニュースが飛び込んできた。先のW杯でキャプテンを務めたDFの板倉滉が不参加になるかもしれない。
８月20日に、アヤックスからボルシアMGへの復帰が決定したなか、『Rheinische Post』は、「イタクラはボルシアに対し、アジアカップへの参加を見送る意向を示した」と伝えた。
事実であれば、これまで最終ラインを支えてきた29歳のCBを欠いて、アジアカップに臨むことになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表DF