元世界2階級王者で、現KWORLD3ジム会長の亀田大毅氏（37）が自身の公式YouTube「亀田大毅」を更新。今秋、WBA世界フェザー級王者ブランドン・フィゲロア（29＝米国）に挑戦する弟・亀田和毅（35＝TMK）の試合を予想した。

亀田3兄弟の次男・大毅氏にとって三男・和毅は可愛い弟だが「フェザー級では小さいんですよ。パンチがある選手でもないし、スピードはピカイチ、スタミナもあるんですけど、パワー負けします」とバッサリ。

そして、「和毅はKOされたことがないんでイメージ出来ないんですけど、フィゲロア選手は倒しに来ると思う。後半TKOが妥当だと思う」と、和毅の負けを予想した。

「残酷かもしれないけど…。これは家族の目線じゃございません。家族の目線だったら和毅が勝つという予想になりますから。それじゃ面白くもないんで。一歩引いた、いちボクシングジムの会長の意見だと思ってください」と、フェアな予想に徹したという。

ただ、「（和毅は）35歳ですよ。誇りに思いますよ。本心では三階級制覇してもらいたい。もちろん。井上（尚弥）選手と未来を見てみたいというのはある」と本音も漏らした。