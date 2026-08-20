散歩中、愛犬にドッキリを仕掛けた飼い主さん。偶然を装いママが近づいてみると…！？最高のリアクションを見せたワンコの姿が話題を呼び、投稿は250万回再生を突破。「幸せな瞬間」「何度も見ちゃう」「可愛いの極み！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：散歩中、偶然ママに遭遇したら犬は気付くか？検証した結果→目の前でジーっと見つめて…まさかの反応】

Instagramアカウント「pug_musashi_634」に投稿されたのは、パグの「むさし」君に仕掛けたあるドッキリです。それは『散歩中、偶然ママに遭遇したら気付くのか？』というもの。

いつものように散歩を楽しんでいるむさし君。軽快な足取りは『ルンルン♪』という表現がぴったりです。ふと、横切る人に目をやったむさし君、何かに気づいてその人の目の前で急に立ち止まったとか。そうです、その人こそ偶然を装って現れたママでした…！

ジーッと見つめてきて…！？

つぶらなまん丸お目目でジッと見つめ続けるむさし君は、まさに凝視といった様相。ママも思わず「見てる(笑)」と呟いてしまったのだとか。

しばしの膠着状態が続いたのち、急に我に返ったようにママに飛びつくむさし君。『ママだ！！』となんとも新鮮なリアクションを見せたのだそう。あんなに凝視していたのに「今気づいたのかい」とツッコミたくなる反応には、笑いをこらえることなどできません…！

ちょっぴりおとぼけさんなむさし君のお姿は、多くの人にたくさんの笑顔を届けたのでした♡

この投稿に笑ってしまった人は多いようで「あれ？みたいな顔(笑)」「幸せな瞬間」「かわいすぎるー！」などのコメントが寄せられています。

大好きなワードに秒で反応♡

むさし君とママのコントのような爆笑必至の日常もご紹介！この日、ママはむさし君の横で電話をする『フリ』をします。「お店の予約をお願いしたいんですけど…」「大人2名とワンちゃん1匹です」むさし君はこの会話をずっと隣で聞いていたそう。

ママが続けて、「島忠に行こうと思いますので」と口にした瞬間、『え！島忠？』と明らかにテンションが変わったむさし君。お目目はキラキラ、口角は上がり、なんとも表情豊か。ちなみに『島忠』とは、ペット同伴で入店できるホームセンター。おもちゃやおやつもそろう、ワンコにとっても嬉しい場所です。

ワードだけで反応してしまうほど、島忠が大好きだというむさし君。このあと大好きな場所に連れて行ってもらい、お買い物を満喫したようですよ♡

Instagramアカウント「pug_musashi_634」には、むさし君とご家族のクスッと笑える日常が紹介されています。ぜひ覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「pug_musashi_634」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております