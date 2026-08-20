解除から4か月足らず。東三河に水を供給する豊川用水で、21日からまた節水がはじまります。

【写真を見る】ダム底がむき出しに…集落の跡も 岐阜･白川村の御母衣ダム 愛知･豊川用水では再び水道･農業･工業用水で5%の節水 解除から4か月も待たずに

愛知県東三河地方の5つの市に水を供給する豊川用水の水源では、8月の雨量が平年の2割以下で、最大の水源宇連ダムの貯水率は17.4%、大島ダムなどをあわせた総貯水率も41%です。

これを受け、21日から水道・農業・工業用水で、5%の節水を実施します。

8か月にわたり続いた節水が、ことし4月末に解除されて以来です。

一方、富山県西部に水を供給する岐阜県白川村の御母衣ダムは、満水時65メートルの水位が3メートルを切りました。

（木場洋道カメラマン）

「ダムの底にはほとんど水が見えません。細く長い川のようになっています」

ダムの底がむき出しになり、かつての集落の跡が姿を現しています。