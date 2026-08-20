北海道旭川市の神居大橋で女子高校生（１７）が殺害された事件で、内田梨瑚受刑者（２３）の判決が確定したことを受けて、女子高校生の遺族がコメントを発表しました。

遺族コメント全文

内田（受刑者）の主張が容れられずに殺人罪が認められたこと、内田に有利な事情が減刑に結び付かなかったことに、私たちは安堵しております。判決が７月７日に確定しましたが、現在の私たちの思いは以下の通りです。



国が定めた法律を遵守できなかった者を、法で裁く機関が検察であり、裁判所です。殺人事件においても、被害者・被害者遺族の無念を晴らす場でないことも理解はしております。



