青年がクジラに丸吞みされる衝撃映像…！ 脱出サバイバル・スリラー『クジラに落ちた男』予告解禁
映画『クジラに落ちた男』より、今にもダイバーを捕食しようというクジラの姿を描いたポスタービジュアルと、終始緊迫感あふれるスリリングな本予告映像が解禁された。
【動画】前代未聞！ 巨大クジラに丸呑みされた――『クジラに落ちた男』本予告映像
本作は、巨大マッコウクジラにのみ込まれた青年の脱出サバイバルを描く、ピューリッツァー賞受賞作家ダニエル・クラウスのベストセラー小説を実写映画化。監督を『プレデター：バッドランド』の脚本を手掛けたブライアン・ダッフィールドが務める。
海で多くの人の命を救った英雄でありながら、自分には特別厳しかった父・ミット。その記憶を胸に１人海へと潜ったジェイを待ち受けていたのは、海の”捕食者”たちだった…。
予告編では、ジェイの目の前に突然ダイオウイカ、そして巨大なマッコウクジラが姿を現し、ジェイはパニック状態に陥る。
必死に逃げようとするものの、あえなくダイオウイカと共にクジラに丸呑みされてしまうジェイ。しかも酸素残量はたったの“1時間”。絶体絶命のピンチに陥ったジェイの頭に鳴り響くのは、「息子よ 運命を受け入れるのか？」という父の声だった--。
果たしてジェイは、次から次へと襲い来る危機を乗り越え、父の言葉を頼りに無事クジラの体内から脱出できるのか？
予告編のラストでは、クジラの喉元から「助けて！」と叫ぶジェイの衝撃的な姿が収められている。
映画『クジラに落ちた男』は、10月16日より全国公開。
【動画】前代未聞！ 巨大クジラに丸呑みされた――『クジラに落ちた男』本予告映像
本作は、巨大マッコウクジラにのみ込まれた青年の脱出サバイバルを描く、ピューリッツァー賞受賞作家ダニエル・クラウスのベストセラー小説を実写映画化。監督を『プレデター：バッドランド』の脚本を手掛けたブライアン・ダッフィールドが務める。
予告編では、ジェイの目の前に突然ダイオウイカ、そして巨大なマッコウクジラが姿を現し、ジェイはパニック状態に陥る。
必死に逃げようとするものの、あえなくダイオウイカと共にクジラに丸呑みされてしまうジェイ。しかも酸素残量はたったの“1時間”。絶体絶命のピンチに陥ったジェイの頭に鳴り響くのは、「息子よ 運命を受け入れるのか？」という父の声だった--。
果たしてジェイは、次から次へと襲い来る危機を乗り越え、父の言葉を頼りに無事クジラの体内から脱出できるのか？
予告編のラストでは、クジラの喉元から「助けて！」と叫ぶジェイの衝撃的な姿が収められている。
映画『クジラに落ちた男』は、10月16日より全国公開。