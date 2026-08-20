SixTONESがこれまでの軌跡を語る！ 「BAILA」10月号特別版表紙に
SixTONESが、8月28日発売の女性ファッション誌「BAILA（バイラ）」（集英社）10月号の特別版表紙に登場。6周年の盛り上がりがさらに加速中のSixTONESが、6人6色のセットアップにジュエリーをまとって華やかに登場する。また、通常盤表紙は、モデルとしてもガールズグループのプロデューサーとしても活躍中の佐藤晴美が飾る。
【写真】SixTONESが6人6色のセットアップで登場！ 「BAILA」10月号特別版先行カット
特別版の表紙を飾るSixTONESの特集企画「Don’t stop that shine！」では、6人が6周年を語る座談会に加え、メンバーが2人ずつ6年の軌跡をじっくり振り返るページも掲載。撮影中やインタビュー中はもちろん、待機時間もずっと楽しく話し続けていたメンバーの仲の良さが感じられる内容になっている。
さらに、「周りにほめられたり自分自身が気に入っているパーツ」というテーマで、6人それぞれの好きなパーツに寄ったアップカットを撮影。誰がどのパーツを挙げているかも見どころだ。
通常版の表紙を飾る佐藤のクローズアップ企画「佐藤晴美をつくる“おしゃれ哲学”」は、「服は人生！」と言い切るファッションフリーク・佐藤の渾身の私服＆私物コーデ30daysからスタート。さらに旅先での着こなしや、この秋注目しているトレンド、人生の幸福度を上げるファッションとの向き合い方についてもたっぷり語っている。
ファッションの大特集は「ワードローブの真ん中はミュートなスニーカー」。合わせやすく洒落て見えるスニーカーを「ミュートスニーカー」と名付け、出社コーディネートの定番となったワイドパンツ＆スニーカーのアップデート技からお手入れまで幅広く提案している。
そのほかファッションテーマは、BAILAスタッフやスタイリストがリアルに買った服から分析する「本当の秋トレンド全部見せ！」や、映画主演が話題の俳優・安斉星来が着こなす「ポロニット」企画、デザインの多様化が進む「攻めと守りのメガネ考察」など、今から秋まで役立つ特集が盛りだくさん。
さらに、ヘアケアテーマの「デトックス＆チャージで美髪転生」や、歌人の木下龍也が詠み下ろした短歌による「香水を詠む」企画など美容テーマも目白押し。料理家の長谷川あかり、タレントの指原莉乃、書評家の三宅香帆、俳優の風間俊介による人気連載コラムも充実している。
「BAILA」10月号は、集英社より8月28日発売。価格は通常版・特別版ともに各960円（税込）。
【写真】SixTONESが6人6色のセットアップで登場！ 「BAILA」10月号特別版先行カット
特別版の表紙を飾るSixTONESの特集企画「Don’t stop that shine！」では、6人が6周年を語る座談会に加え、メンバーが2人ずつ6年の軌跡をじっくり振り返るページも掲載。撮影中やインタビュー中はもちろん、待機時間もずっと楽しく話し続けていたメンバーの仲の良さが感じられる内容になっている。
通常版の表紙を飾る佐藤のクローズアップ企画「佐藤晴美をつくる“おしゃれ哲学”」は、「服は人生！」と言い切るファッションフリーク・佐藤の渾身の私服＆私物コーデ30daysからスタート。さらに旅先での着こなしや、この秋注目しているトレンド、人生の幸福度を上げるファッションとの向き合い方についてもたっぷり語っている。
ファッションの大特集は「ワードローブの真ん中はミュートなスニーカー」。合わせやすく洒落て見えるスニーカーを「ミュートスニーカー」と名付け、出社コーディネートの定番となったワイドパンツ＆スニーカーのアップデート技からお手入れまで幅広く提案している。
そのほかファッションテーマは、BAILAスタッフやスタイリストがリアルに買った服から分析する「本当の秋トレンド全部見せ！」や、映画主演が話題の俳優・安斉星来が着こなす「ポロニット」企画、デザインの多様化が進む「攻めと守りのメガネ考察」など、今から秋まで役立つ特集が盛りだくさん。
さらに、ヘアケアテーマの「デトックス＆チャージで美髪転生」や、歌人の木下龍也が詠み下ろした短歌による「香水を詠む」企画など美容テーマも目白押し。料理家の長谷川あかり、タレントの指原莉乃、書評家の三宅香帆、俳優の風間俊介による人気連載コラムも充実している。
「BAILA」10月号は、集英社より8月28日発売。価格は通常版・特別版ともに各960円（税込）。