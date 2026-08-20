◇第108回全国高校野球選手権準決勝 横浜1―7智弁和歌山（2026年8月20日 甲子園）

準決勝第1試合は、横浜（神奈川）と智弁和歌山が激突。横浜hは156キロ右腕・織田翔希（3年）が先発したが、2回1/3を8安打4失点と崩れ、打線も反撃及ばず1―7で敗れた。試合後、織田は大粒の涙を流した。

試合後、「3番・遊撃」でチームを引っ張ってきた池田聖摩が、進路について問われ、プロ志望を表明した。

「やっぱり、プロというところは変わらないです。プロを目指す中で、まだまだ全然足りないですし、変わらないといけないことばかりなので。しっかり準備して。（スカウトに）見ていただく機会はもう限られましたけど、（今後）見ていただく機会があればしっかり準備して、もう一度やり直したいなというふうに思います」と言葉に力を込めた。

強豪・横浜の攻守の要として存在感を放ち、高校1遊撃手との呼び声が高い。高校3年間を振り返り、今後に向けて「どの進路になっても“1点の重み”というのは変わらないですし、この1点で負けてしまった、というのは、1年生から経験したことなので、しっかり心に刻んでやっていきたい」と決意を語った。