青く澄み渡る沖縄の海で、迷うことなく一直線に沖へ進んでいく一頭の馬。海の青さと水の音も楽しめる夏らしい動画に、ネット上では「可愛いなぁ〜 優しい時間が流れてる」「気持ちよさそう」と話題になっている。

【映像】海へ一直線に進む馬の“まさかの反応”

Xに動画を投稿したのは、沖縄・南城市にある「うみかぜホースファーム」（@umikazehf）。この牧場では、日本在来馬の一種「ヨナグニウマ」を育てている。

海で遊んでいたのは「シュウカ」ちゃん。夏になると、海の中で乗馬できる「海馬遊び」が楽しめるそうで、海は“慣れっこ”なのだとか。

シュウカちゃんが見せた“まさかの反応”

この日は、撮影していたらどんどん沖へ。泳ぎに行こうとしていたところ、潮が引いていたのでどこまで行っても浅く……。不思議そうに撮影者の方を振り返る姿がかわいらしかったそう。

海を楽しむシュウカちゃんに思わず癒やされる夏らしいワンシーンに、視聴者からは「可愛いなぁ〜 優しい時間が流れてる」「気持ちよさそうですね」「すっかり癒されました」などのコメントが寄せられている。（『わたしとニュース』より）