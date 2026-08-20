東京駅などで利用客が券売機を操作している隙を狙ってスリを繰り返していたとみられる79歳の男が逮捕されました。男は捜査員の間で「券売のヒロ」と呼ばれていました。

【写真を見る】「券売のヒロ」逮捕 駅で券売機操作する客ばかり狙いスリ繰り返したか およそ10年前から… 「年金をもらっているが生活が苦しくなった」 警視庁

現行犯逮捕されたのは広瀬公敏容疑者（79）で、今月17日、JR東京駅で20代の男性が広島行きの新幹線に乗るため券売機を操作している隙に現金およそ7万円などが入った財布を盗んだ疑いがもたれています。

当時、男性は財布を券売機前の台に置いていましたが、広瀬容疑者は背後から近づいて「ちょっといいですか」と声をかけ、男性が振り向いた隙に台の上にあった財布を盗んだということです。

広瀬容疑者はおよそ10年前から東京駅などで、利用客が券売機を操作する隙を狙ってスリを繰り返していたとみられ、捜査員の間で「券売のヒロ」と呼ばれていました。

広瀬容疑者は容疑を認めたうえで、「年金をもらっているが、生活が苦しくなった」と供述しているということです。