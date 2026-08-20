第二次世界大戦の終結から10年あまりが経過した1955年9月3日。当時まだ米軍の統治下にあった沖縄で、凶悪事件が発生した。わずか5歳と数カ月（当時の報道では数え年で6歳と紹介）の女児が米兵に誘拐され、性的暴行を加えられた末に殺害されたのだ。

【閲覧注意】遺体には「下腹部から肛門まで、目を背けてしまうような傷」があったとされる

草むらに遺棄された亡骸の左手には、抵抗の念からか草が2、3本強く握りしめられていたという。被害者の名は永山由美子ちゃんで、「由美子ちゃん事件」とも呼ばれる本件は戦後沖縄史に残る残虐な事件として語り継がれている。

まだ幼い女児が被害者となった痛ましい事件は、どのようにして起きてしまったのだろうか。



極東最大の米軍基地がある嘉手納。この地で戦後、残虐な事件が起きていた（写真ACより）

現場は軍用地で、地元警察も容易に手出しできず……

遺体が発見されたのは、嘉手納村（現嘉手納町）の海岸付近。雑草に覆われた場所だった。公式な第一発見者は米兵で、前日の3日夜に基地内であった窃盗事件の被害品をジープで捜索していたところ、由美子ちゃんの遺体を発見した。

実は、その前に地元の大工が遺体を発見していた。通報を受けて琉球警察（当時の名称）が現場に向かったが、軍用地であったこと、さらにCID（アメリカ陸軍犯罪捜査局）が鑑識活動を行っていたことから「ノータッチ！」と厳戒態勢を敷き、地元警察は手出しできない状況だったという。

遺体には、司法解剖を担当した医師が「明らかに変態性の行為」「単に情欲を充たすだけならあんな虐待症状は見られない」と断言するほどの傷が残されていた。沖縄タイムス記者による紙面座談会によると「まるで鋭利な刃物で下腹部から肛門にかけて切り裂いたようだつた」（1955年9月12日付朝刊。原文ママ）という。

犯人は「異常なクセ」の持ち主で……

事件発生後3日目、犯人として逮捕されたのは31歳の米兵、アイザック・ジャクソン・ハートだった。米軍側の当初の発表では「性格は非常に温厚でどこにも異常なところは見られず、兵籍にいる間も何ら犯罪を起していない」（1955年9月10日付沖縄タイムス夕刊。原文ママ）とされていた人物だ。

しかし、実は彼は事件前から強い異常性を見せていた。

ハートと接点のあった“女給”の証言によれば、酔うと女給の手首をねじまげたり、腿をつねったりするクセがあったとされ、事件前月には別の女性をビーチで全裸にして首を絞めるという異常な行為にも及んでいたという。事件後、裁判の過程で検察側によって、ハートが米軍入隊前に性的暴行未遂と暴行の罪で、11カ月収監されていたという過去も明らかになっている。

誘拐〜犯行の手口の詳細や、裁判でハートがついた「姑息すぎるウソ」、言い渡された判決に加えて晩年のハートを待っていた衝撃的すぎる結末など、事件の全容は下記の本編からお読みいただけます。

（「文春オンライン」編集部）