愛子さま、フェルメール「真珠の耳飾りの少女」をご覧になる予定 大阪府が「お成り御日程」など公表
大阪府は、愛子内親王殿下がきょう20日、『フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展』などのため来阪されると明らかにし、「お成り御日程」を公表している。
【画像】愛子さまの「お成り御日程」フェルメール展→滋賀へ
大阪府のサイトでは「愛子内親王殿下におかれましては、来る令和8年8月20日（木曜日）に、『フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展』御覧及び開会式御臨席のため、大阪府へお成りになる御予定ですのでお知らせします」と伝えている。
同展は、画家ヨハネス・フェルメール（1632〜1675年）の傑作「真珠の耳飾りの少女」を中心とし、17世紀オランダ絵画を紹介する展覧会。大阪中之島美術館で8月21日から9月27日まで開催予定。
「真珠の耳飾りの少女」が14年ぶりに来日し、日本で見られるのは最後かもしれないとあって、高い関心を集めている。
【画像】愛子さまの「お成り御日程」フェルメール展→滋賀へ
大阪府のサイトでは「愛子内親王殿下におかれましては、来る令和8年8月20日（木曜日）に、『フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展』御覧及び開会式御臨席のため、大阪府へお成りになる御予定ですのでお知らせします」と伝えている。
同展は、画家ヨハネス・フェルメール（1632〜1675年）の傑作「真珠の耳飾りの少女」を中心とし、17世紀オランダ絵画を紹介する展覧会。大阪中之島美術館で8月21日から9月27日まで開催予定。
「真珠の耳飾りの少女」が14年ぶりに来日し、日本で見られるのは最後かもしれないとあって、高い関心を集めている。