ホ軍サヨナラ負け…偶然見つけた「村上宗隆」 米実況の心が一変、もはやシカゴの“象徴”に
「シカゴ・スポーツネットワーク」のガーファイン氏がX更新
【MLB】カブス 4ー3 Wソックス（日本時間19日・シカゴ）
存在の大きさを物語っているようだ。ホワイトソックスは18日（日本時間19日）、敵地カブス戦で2夜連続でサヨナラ負けを喫した。3連戦初戦を終え、失意を隠せない地元放送局の実況だったが、“村上宗隆”と偶然出会ったことを報告して話題を呼んでいる。
17日（同18日）はピート・クロウ＝アームストロング外野手の劇的なサヨナラ弾で決着した。地元放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」でレポーターを務めるチャック・ガーファイン氏はその翌日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、「昨夜はホワイトソックスにとってつらい敗戦だった」とつぶやいた。
「ガレージで私は車を駐車した。そしてこれを見た。気が晴れたよ」と言及し、1枚の画像を添えた。そこには、村上の姿があった。もっとも、リアルな本人ではない。村上の姿が大胆にプリントされた車のスペアタイヤカバーだった。
“ただのアイテム”にもかかわらず、米レポーターの心を癒すだけの力を持っているのが、メジャー1年目でホワイトソックスを劇的に変えた村上という存在なのかもしれない。ガーファイン氏の投稿には「彼と契約延長したら、さらに気分が良くなる」「タイヤカバーよね？ シカゴこんなんまで売ってんの？笑」「村上が地元のファンに心底愛されているのを見ると涙が出てくる 本当に嬉しい」「村上宗隆を信じるシカゴは救われる」といったコメントが相次いだ。
ホワイトソックスは2試合連続で悪夢のサヨナラ負けを食らったが、主砲・村上は29号を放つなど快音を響かせた。（Full-Count編集部）