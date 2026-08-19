「アヤックスは多額の損失を被る」わずか１年で古巣復帰の日本代表DFにオランダメディアが厳しい指摘「移籍金に見合うだけの活躍はしていない」
オランダの名門アヤックスに所属する日本代表DF板倉滉が、ブンデスリーガのボルシアMGに復帰することになった。ドイツ版の『Sky Sport』が現地８月18日に「クラブ間合意した」と報じた。
29歳の日本人DFは昨夏に移籍金1050万ユーロ（約19億4000万円）でボルシアMGからアヤックスに加入したなか、わずか１年で古巣に戻る。
この報道を受けて、オランダメディア『FOOTBALLTRANSFERS』は、アヤックスは板倉のボルシアMGへの移籍で合意に達し、多額の損失を被ることになった」と伝える。
「板倉は昨年、長期間に渡る難航した交渉の末、ボルシアMGからアヤックスに移籍したが、最初にして唯一のシーズンではほとんど活躍できなかった。26試合に出場し、計1915分しかプレーしていない。怪我などで11試合を欠場するなど、移籍金に見合うだけのパフォーマンスは見せていない」
一方で「板倉のアヤックスでの年俸は250万ユーロ（約４億6000万円）から300万ユーロ（約５億5000万円）と報じられていた。そのため彼の退団によって、数百万ユーロの給与予算が確保されることになる」との見方も示している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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「板倉は昨年、長期間に渡る難航した交渉の末、ボルシアMGからアヤックスに移籍したが、最初にして唯一のシーズンではほとんど活躍できなかった。26試合に出場し、計1915分しかプレーしていない。怪我などで11試合を欠場するなど、移籍金に見合うだけのパフォーマンスは見せていない」
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