『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』来場者特典配布決定 初日最速上映
8月28日公開の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』より、2種類の来場者特典を配布することが決定。公開日からは先着特典として「Magica Quartet特製色紙」を配布。週替わりの来場者特典も実施され、第1週目には「蒼樹うめ描きおろしミニ色紙風カード（3種ランダム）」が用意される。併せて、8月29日に開催される公開記念舞台あいさつのライブビューイング、公開初日の最速上映の実施も決定した。
【写真】週替わり来場者特典 第1週目は「蒼樹うめ描きおろしミニ色紙風カード」
本作は、2013年に公開された『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［新編］叛逆の物語』の続編。
2種類の来場者特典のうち、1つめは「Magica Quartet特製色紙」。総監督の新房昭之、脚本の虚淵玄、キャラクター原案の蒼樹うめによる寄せ書き色紙で、公開初日の8月28日より配布される（先着順のため、なくなり次第終了）。
2つめは、週替わりの来場者特典で、第1週目は「蒼樹うめ描きおろしミニ色紙風カード」。［鹿目まどか＆キュゥべえ］［美樹さやか］［巴マミ＆百江なぎさ］の3種類をランダムで配布する。配布期間は8月28日〜9月4日（※なくなり次第終了、絵柄の選択は不可）。
併せて、8月29日に新宿バルト9で行われる公開記念舞台あいさつのライブビューイング上映が決定。11時30分回上映後に、悠木碧、斎藤千和、喜多村英梨、野中藍、水橋かおり、阿澄佳奈、加藤英美里が登壇し行われる予定。価格は2700円。
さらに、公開初日8月28日の0時以降（27日24時以降）より、一部の劇場で最速上映の実施が決定。最速上映に伴うパンフレットやグッズの販売は、8月27日22時以降に開始する予定（※一部実施のない劇場有り）。来場者特典は、入場開始時間より配布する。その他詳細は公式サイト参照。
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』は、8月28日公開。
本作は、2013年に公開された『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［新編］叛逆の物語』の続編。
2種類の来場者特典のうち、1つめは「Magica Quartet特製色紙」。総監督の新房昭之、脚本の虚淵玄、キャラクター原案の蒼樹うめによる寄せ書き色紙で、公開初日の8月28日より配布される（先着順のため、なくなり次第終了）。
2つめは、週替わりの来場者特典で、第1週目は「蒼樹うめ描きおろしミニ色紙風カード」。［鹿目まどか＆キュゥべえ］［美樹さやか］［巴マミ＆百江なぎさ］の3種類をランダムで配布する。配布期間は8月28日〜9月4日（※なくなり次第終了、絵柄の選択は不可）。
併せて、8月29日に新宿バルト9で行われる公開記念舞台あいさつのライブビューイング上映が決定。11時30分回上映後に、悠木碧、斎藤千和、喜多村英梨、野中藍、水橋かおり、阿澄佳奈、加藤英美里が登壇し行われる予定。価格は2700円。
さらに、公開初日8月28日の0時以降（27日24時以降）より、一部の劇場で最速上映の実施が決定。最速上映に伴うパンフレットやグッズの販売は、8月27日22時以降に開始する予定（※一部実施のない劇場有り）。来場者特典は、入場開始時間より配布する。その他詳細は公式サイト参照。
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』は、8月28日公開。