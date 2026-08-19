連日危険な暑さが続くなか、熱中症対策として「エアコン利用」が呼びかけられていますが、室内で冷房をフル稼働させる日常に、“見落としがち”な健康リスクが潜んでいます。

【写真で見る】何個あてはまる？「夏型ヒートショック」危険度チェック

それは「ヒートショック」。冬場に起こるイメージが強いですが、実は夏の「暑い場所から冷えた場所」、あるいは「冷えた場所から暑い場所」への移動でも起こりやすいのです。

日常の盲点となる「夏型ヒートショック」の危険性と、具体的な予防策とは？元訪問入浴看護師の田中和美氏に詳しく聞きました。

◎田中和美：訪問入浴サービスを主力とする国内大手の在宅介護事業者・アースサポートの訪問入浴教育研修リーダー（元訪問入浴看護師）・看護師

夏の「暑→寒→暑」急な寒暖差がリスクに！？

急激な温度変化で血圧や心拍が大きく変化し、脳梗塞や心筋梗塞を引き起こすこともあるヒートショック現象。

よく耳にする例としては、冬場の「寒い脱衣所から熱い浴槽へ入る」などのシチュエーションではないでしょうか。

しかし実は、夏の“急な寒暖差”にもリスクがあります。

例えば、冷房がガンガンに効いたリビングから、熱がこもるトイレや廊下へ移動する瞬間。涼しい環境に慣れた体が、一気に高温の空間に晒されると、血圧の乱高下を招くおそれがあるのです。

危険となる目安の一つは、10℃以上の温度差だと田中氏はいいます。

室温30℃でも「寒く感じる」熱中症とヒートショックのダブルリスク

特に注意が必要なのは、高齢者です。

高齢者が夏型ヒートショックのリスクに晒されやすい背景には、加齢により暑さや寒さを正しく認識しにくくなることが関係しています。室内の温度が30℃に達していても「冷房をつけるほど暑くはない」と感じたり、時には寒さすら覚えたりすることがあります。

さらに、昨今の電気代高騰により、経済的な不安からエアコンの使用を我慢してしまう人も少なくありません。

結果として、「ヒートショック」と「熱中症」のダブルリスクを抱えている現状があるのです。

廊下でうずくまっていたのは「妻を介護する夫」…プロが実際に遭遇したケース

今回話を聞いた田中氏も、過去に介護現場で夏型ヒートショックとみられる状況に遭遇したことがあるといいます。

マンションに住む高齢夫婦の部屋へ、寝たきりの妻の介護ケアのため訪問した際、夫が顔を真っ赤にして廊下にうずくまっていたそう。

当時、寝室は冷房が効いていたものの、廊下は熱気がこもり非常に暑い状況でした。

その場で衣類をゆるめて濡れたタオルで顔を拭いたほか、血圧測定などを行い家族へ連絡。脳梗塞や心筋梗塞などの大事には至りませんでしたが、危険な状況であったことがわかります。

では、夏型ヒートショックを防ぐにはどうすればよいのでしょうか？

（１）「冷えた部屋」→ 「熱気こもる廊下」への移動は要注意！風通しの確保を

日常生活における「要注意シーン」と「予防策」を田中氏に聞きました。

一つ目は、「冷房の効いた室内」から「熱気がこもるトイレや廊下」へ移動するタイミングです。

トイレや廊下に窓がある場合は、あらかじめ窓を開けて風通しを良くし、室内の熱気を逃がしておきましょう。また、移動する前後に水分補給を行うことで、脱水による血圧の変動を防ぐことができるということです。

窓がない場合は

▼トイレのドアを使用時以外は全開にしておく

▼小型の扇風機・サーキュレーター・換気扇を回しておく

といった対策も有効だといいます。

大切なのは「風の通り道を作る」こと。お住まいの自宅の間取りや状況に合わせて対策してみてください。



また、一戸建て住宅の場合、断熱性能が弱ければ「2階のほうが10℃も暑い」という家も。その場合、例えば1階の涼しいリビングから2階の暑い寝室で就寝するなどの生活スタイルにもヒートショックの危険があります。

田中氏は、可能であれば1階に寝室を移動することが理想だとしたうえで、それが難しい場合は以下の対策を推奨しています。



▼カーテンを閉めておく

▼窓を対角線上に開けて風の流れを作っておく

▼ベランダがあれば「打ち水」をする など

（２）庭仕事から部屋に戻る前に…命を守る“ひと手間”

庭仕事などを終えるなどして暑い屋外から急に冷えた部屋に入るのは気持ちがいいものですが、一方で血管が急激に縮んで血圧が跳ね上がる危険があります。

田中氏が実践しているのは、まず浴室に行き、足をシャワーで洗ってからクーラーの効いた部屋に入ることで、急激な温度変化を避けるという対策です。

他にも、部屋に入る前に水で絞ったタオルで顔を拭くことで、皮膚の温度を心地よく下げることができます。また、汗をかいたまま冷房に当たると、急激に体が冷えすぎてしまう「汗冷え」を起こしてしまうことがあるため、汗を一度拭き取ることも重要です。

（３）入浴時のポイントは「末端から」

お風呂場は、1日の行動の中で最も急激な温度変化が起こりやすい場所の一つです。湯船に浸かる前やシャワーを浴びる前に、いきなり体全体を濡らすのではなく、先に手や足といった末端から湯水をかけて温度に慣らすようにしましょう。

心臓から遠い「足から」かけるのがベストですが、時間がなければ「手だけ」でも効果があります。お湯の温度は40℃以下に設定し、浸かる時間は10分以内にとどめることが推奨されています。

入浴を控えるべき体調のサインとは？

夏は熱中症や脱水症状など、さまざまなリスクが複合的に重なり合うため症状を見分けることは難しいと田中氏。しかし、そうした中でも以下のいずれかの症状がある場合、注意が必要な「サイン」だといいます。

・ふらつき

・吐き気

・顔が赤い

・だるさ

・めまい

・頭痛

・疲れやすい

異変に気づいたら…どうすれば？

上記のような異変に気づいたら「無理をしない」ことが何よりの対策です。

入浴中であれば、湯船に入ることを控え、足湯にする・身体を温かなタオルで拭くといったことにとどめておくべきだといいます。

顔が赤い時は、体に熱がたまっているサイン。熱を逃がすには、濡れたタオルで拭いたり、顔を洗ったりするのがいいようです。この方法は「湯あたり」した時にも有効だと田中氏はいいます。

体を涼しくするには、衣類を緩めたり水分を補給したりするようにしましょう。水分をとる際には、水分だけではなくミネラルが含まれている飲料を選んでほしいということです。

高齢者のなかには「一晩寝れば大丈夫」などといった“マジックワード”を述べる人も多いといいます。しかし、寝ても解決しないこともあるため、判断に迷う際は「＃７１１９」に電話をするなどして、対処方法や救急搬送が必要かどうかを相談するようにしましょう。

若い人も要注意？「冷えたペットボトル一気飲み」に警鐘

若い世代や現役世代への注意喚起として、暑い状況下でキンキンに冷えたペットボトル飲料を一気飲みするような行為も、血圧変動の危険があり、体内が冷やされヒートショックが発生する原因になると田中氏は警鐘を鳴らします。

適度に冷えた飲み物を、一気飲みではなく少しずつ飲むことを推奨しています。

まとめ 同居する家族や周囲の目配りが命を救う

夏型ヒートショックを防ぐためには、高齢者本人の取り組みだけでなく、同居する家族や周囲のサポートも重要だと言えます。

本人が電気代を気にして冷房を渋っている場合は、扇風機を併用した間接的な冷房活用や、肌着での調整など、体への負担が少なく電気代を抑えられる方法を具体的に提案していくことが有効です。

まだまだ続きそうな厳しい暑さ。「冷房は正しく使い、日常生活の温度差をなくす」という意識を持つことが、高齢者を熱中症とヒートショックの双方から守る防衛策となります。