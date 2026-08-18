茨城県北茨城市が17日に公式ホームページと公式Xで、29日に開催を予定していた「第16回北茨城市民夏まつり」を開催中止にすることを発表した。

14日、同市の現職市長である豊田稔氏が死去した。同市は公式ホームページ上で「市民をはじめ、多くの皆様から深い哀悼の意が寄せられております」と明かした。

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また、「このような状況を踏まえ、市といたしましては、現在、市長の逝去を悼み、故人を偲ぶとともに、市政運営に関する諸対応を最優先に進めるべき時期であると判断しております」とし、「市民の皆様が一堂に会し、夏のひとときを楽しむ市民夏まつりを、現在の状況の中で通常どおり開催することは適切ではないと判断し、誠に残念ではありますが、今年度の開催を中止することといたしました」と中止の理由を説明した。

この発表に対し、群馬県議の宮崎タケシ氏はXで「災害ならともかく、市長が亡くなったからといって、なぜ祭りを中止しなければならないのか、意味がわかりませんね」と疑問を呈した。

SNSでは他にも「縮小開催とか時短開催とかにして欲しかった」「残念な対応です」「市長の急逝と夏祭りの開催は別々で考えるべきじゃないか」という声が寄せられている。

祭りやイベントが中止になった、過去の事例

たとえば1989年1月7日の昭和天皇崩御では、その前年9月からの昭和天皇闘病中に自粛ムードが広がり、お祭りや地域イベントなどの中止、自粛が相次いだ。

また、「お祭りの中止」という観点からは、2026年だけでも8月11日開催予定だった「江東花火大会2026」が台風15号の影響により中止に。同日開催予定だった福井県坂井市の「三国花火」も同じ理由で中止になっている。さらに、新型コロナウイルスの感染拡大時にはお祭りの中止が多発した。

ほかにも22日に開催予定だった「琵琶湖三市同時花火大会」が「大会を実施するために必要な準備・運営体制を整えることが困難」という理由で突然中止となり、返金騒動が起こっている。

北茨城市のケースは、災害によるものと違い、首長本人の死去が、地域全体の祭りという公的行事の中止につながったという特徴がある。歴史的には昭和天皇崩御時の全国的な自粛ムードが最も規模の大きい類似例といえるものの、地方自治体単位での首長逝去による祭り中止は極めて珍しい事例と言えそうだ。