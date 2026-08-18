【SoftBank CUP 2026】日本代表 95−66 韓国代表（8月16日／有明アリーナ）

【映像】韓国を切り裂く「超高速ドライブ」

バスケットボール日本代表のPG河村勇輝（ロサンゼルス・クリッパーズ）が、緩急を巧みに使ったドライブからレイアップを沈め、ファンが酔いしれた。

日本代表は8月16日、SoftBank CUP 2026（国際親善試合）で宿敵・韓国と対戦。八村塁（ロサンゼルス・クリッパーズ）らがロスター外となったが、前日の試合（88−68）と同様に韓国を圧倒し、95−66と快勝した。

ガード陣の中では最長の24分59秒間プレーした河村は、チームトップの24得点、6リバウンド、3アシスト、1スティールというスタッツが物語る通りスコアメイクでもチームを牽引。圧巻プレーのひとつが、第3クォーターの残り3分42秒だった。

ディフェンスリバウンドを取ったSFジェイコブス晶（フォーダム大学）からボールを引き取った河村は、左方向へドリブルを仕掛ける。その動きに合わせてムン・ユヒョンが背中を向けた瞬間、河村は進行方向を右へ変更。ここまではゆったりとしたリズムでボールを運んでいたが、マークがヨ・ジュンソクに変わったタイミングでギアを一気に上げた。

鋭く加速してヨ・ジュンソクを置き去りにすると、そのままゴール下へ侵入。最後は右手でレイアップを流し込み、しっかりと得点を奪った。

「横に並んでも最後の最後でスピードで前に行ける」

河村の一人で局面を打開するプレーにアリーナは大歓声。ABEMAで解説を務めた辻直人（群馬クレインサンダーズ）は「緩急の使い方が上手いですよね。ずっとトップスピードではない。何度も見ましたよね、この右のレイアップ」と絶賛した。さらに同じく解説の田中大貴（東京サンロッカーズ）も「（相手と）横に並んでも最後の最後でスピードで前に行ける」と分析した。

またABEMAのコメント欄やSNSのファンたちからも、「はっや」「すんごいスピードチェンジ」「貫禄の河村」「ガチすごい」「頼もしさえぐい」「何じゃそりゃ笑」「レベチなんよ」など称賛の声が上がった。

なお日本代表は今後、『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4』でサウジアラビア代表（8月28日）、カタール代表（8月31日）と対戦。この重要な連戦でも、河村の攻撃力は必見だ。

（ABEMA／バスケットボール日本代表）

