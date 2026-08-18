【卓球】張本智和＆張本美和、父母との家族ショット添え思いつづる「感謝しかありません」 『WTTチャンピオンズ』で史上初の兄妹アベック優勝
卓球・日本代表の張本智和（23）と張本美和（18）が18日までに、それぞれ自身のインスタグラムを更新。『WTTチャンピオンズ横浜』で史上初となる兄妹アベック優勝を果たした喜びをつづり、両親を交えた家族4ショットを披露した。
【写真】「ご家族そろっての笑顔ホント素晴らしいです」張本ファミリーの4ショット ※3枚目
9日に行われた男女シングルス決勝では、兄・智和がオ・ジュンソン（韓国）を破って優勝。妹・美和も前年覇者の陳幸同（中国）を下し、『WTTチャンピオンズ』史上初となる兄妹アベック優勝を成し遂げた。
智和は「WTTチャンピオンズ横浜2連覇、そして美和と兄妹優勝できました」と報告。「日本開催の大舞台で、史上初の兄妹優勝を成し遂げられたことを、本当に誇りに思います」と喜びを伝えた。
続けて「この優勝は僕たち兄妹だけのものではなく、両親のものでもあります」と両親への思いを吐露。「いつも一番近くで支えてくれている両親には、感謝しかありません。これからも優勝という形で、たくさんの感謝を伝えたいです」とつづり、家族4人で笑顔を見せる写真などを公開した。
一方、美和も「お父さんとお母さんとお兄ちゃんと一緒に、こうして最高の結果を掴み取ることができて、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです」とコメント。「これからももっと努力して、またお兄ちゃんと二人で優勝して、両親へ恩返しをしていきたいと思います」とさらなる活躍を誓った。
また、日本で行われた大会について「地元である日本の会場で優勝できたことは、私にとってかけがえのない経験になりました」と振り返り、会場や配信を通じて寄せられた声援への感謝も伝えている。
2人の投稿には「兄妹優勝おめでとう!!」「ご家族そろっての笑顔ホント素晴らしいです」「ご両親に最高の恩返しですね」「宮城県の誇りです」「兄妹ダブル快挙だね」「現地で観戦していて大興奮でした！張本ファミリーにさらに輝かしい未来を願っています」「これからもずっと応援してます」など、国内外のファンから祝福の声が多数寄せられている。
【写真】「ご家族そろっての笑顔ホント素晴らしいです」張本ファミリーの4ショット ※3枚目
9日に行われた男女シングルス決勝では、兄・智和がオ・ジュンソン（韓国）を破って優勝。妹・美和も前年覇者の陳幸同（中国）を下し、『WTTチャンピオンズ』史上初となる兄妹アベック優勝を成し遂げた。
続けて「この優勝は僕たち兄妹だけのものではなく、両親のものでもあります」と両親への思いを吐露。「いつも一番近くで支えてくれている両親には、感謝しかありません。これからも優勝という形で、たくさんの感謝を伝えたいです」とつづり、家族4人で笑顔を見せる写真などを公開した。
一方、美和も「お父さんとお母さんとお兄ちゃんと一緒に、こうして最高の結果を掴み取ることができて、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです」とコメント。「これからももっと努力して、またお兄ちゃんと二人で優勝して、両親へ恩返しをしていきたいと思います」とさらなる活躍を誓った。
また、日本で行われた大会について「地元である日本の会場で優勝できたことは、私にとってかけがえのない経験になりました」と振り返り、会場や配信を通じて寄せられた声援への感謝も伝えている。
2人の投稿には「兄妹優勝おめでとう!!」「ご家族そろっての笑顔ホント素晴らしいです」「ご両親に最高の恩返しですね」「宮城県の誇りです」「兄妹ダブル快挙だね」「現地で観戦していて大興奮でした！張本ファミリーにさらに輝かしい未来を願っています」「これからもずっと応援してます」など、国内外のファンから祝福の声が多数寄せられている。