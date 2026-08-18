連日の拙守に敵地でもブーイング

【MLB】ドジャース 11ー5 ロッキーズ（日本時間18日・デンバー）

ドジャースのカイル・タッカー外野手は17日（日本時間18日）、敵地でのロッキーズ戦に「6番・右翼」で先発出場した。7回の守備では、なんてことのない平凡な打球をまさかの落球。LA放送は言葉を失ってしまった。

10-1と大量リードして迎えた7回だった。ノルビーが打ち上げた飛球はふらふらとタッカーの守る右翼付近に舞い上がった。前進してきたタッカーは悠々と落下地点に入ったが、なぜか低い態勢で捕球を試みると、打球はグラブからポロリと落ちる痛恨プレーとなった。

タッカーは昨オフに4年2億4000万ドル（約382億円）でドジャースに加入するも、1年目は走攻守にわたって全くいいところがない。守備に関していえば、前日のブルワーズ戦でも平凡なフライをキャッチできず（記録は二塁打）、本拠地ではブーイングが起きていた。

タッカーが落球すると、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況を務めるスティーブン・ネルソン氏は「Oh no……」と呆れたように絶句。クアーズフィールドでもブーイングが鳴り響き、放送席は13秒間沈黙した。同局の解説を務めるエリック・キャロス氏はタッカーが「孤独な気持ち」だと心情を代弁する。

「どうしてこうなってしまったのかと、自問自答しているでしょう。（原因が）打撃なのか、それとも気持ちの問題なのか。メンタルに問題があるのは明らかです」とし、タッカーに対して批判をしたとしても、それがかえってトンネルが抜けられない要因になると説明した。そして、キャンプ地で調整するために一度チームを離れたほうがいいと提言している。

「気持ちにどれくらい余裕があるか考えたとき、むしろ悪化しているかもしれません。元選手として同情せざるを得ません。こんなこと誰にも起きて欲しくないです」とキャロス氏。超高額年俸のスターに対して、同情を禁じ得なかった。タッカーはベンチの端に座り、俯いていた。

ちなみに、タッカーが捕球ミスした打球は「ベースボール・サバント」によると、安打確率「.020」の当たりだった（Full-Count編集部）