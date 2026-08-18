【SoftBank CUP 2026】日本代表 95−66 韓国代表（8月16日／有明アリーナ）

【映像】河村勇輝、韓国選手を吹っ飛ばす（実際の様子）

バスケットボール日本代表のPG河村勇輝（ロサンゼルス・クリッパーズ）が、相手選手との激しい接触にも当たり負けしない圧倒的なフィジカルを見せ、ファンからも驚きの声が上がっている。

日本代表は8月16日、SoftBank CUP 2026（国際親善試合）で宿敵・韓国と対戦。八村塁（ロサンゼルス・クリッパーズ）らがロスター外となったが、前日の試合（88−68）と同様に韓国を圧倒し、95−66と快勝した。

NBAで当たり負けしない体を作るため、オフシーズンに2キロ増量した河村は、その成果を試合中に何度も見せつけた。たとえば、第2クォーターの残り8分24秒のシーンだ。

自陣でボールを受けた河村が、一気に相手コートへとドライブを仕掛ける。河村の進路を止めようと、ユ・キサンがファウル覚悟で体をぶつけにいく。しかし、河村は接触にもまったく動じない。むしろユ・キサンのほうが勢いに押されるように吹き飛ばされ、コートに尻餅をついた。

河村は倒れた相手が無事であることを確認すると、そのままプレーを続行。前方のイ・スンヒョンを華麗にかわし、さらにドライブを続ける。最後は戻ってきたユ・キサンにファウルで止められたものの、河村がフィジカルの強さを存分に見せつけるプレーとなった。

解説も思わず「強い！」

このシーンにABEMAで解説を務めた辻直人（群馬クレインサンダーズ）は、思わず「強い！」とコメント。続けて「強いですね。しかもボールを失わないですから」と、接触を受けても体勢を崩さず、ボールをキープした河村を称賛した。

また、同じく解説の田中大貴（東京サンロッカーズ）は、河村の肉体的な変化について「（体の大きさが）変わったと思います。アメリカで何回もぶつかられて、そこに強さを必要としたから。中に行っても倒れることがない」と分析した。

さらに、ABEMAのコメント欄やSNSでも「体幹オバケ」「一人でゲームを支配」「余裕あるなー」「体強すぎw」「フィジカルえぐいって」「無双すぎて面白い」「NBAだな」「河村がまるでゲームみたいな鬼のフィジカル」「当たってきた相手を逆に吹っ飛ばしたw」「河村のフィジカルが目に見えて強くなってる」など驚きの声が相次いだ。

この日の河村はガード陣の中では最長となる24分59秒間プレー。チームトップの24得点、6リバウンド、3アシスト、1スティールのスタッツを残し、日本の勝利に大きく貢献した。

なお日本代表は今後、『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4』でサウジアラビア代表（8月28日）、カタール代表（8月31日）と対戦。この重要な連戦を制するうえでも、フィジカル的にも充実する河村の活躍は不可欠だ。

（ABEMA／バスケットボール日本代表）

