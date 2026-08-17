電気代が高くなる!? 「エアコン代を無駄にする家」の共通点6つ
せっかく冷房をつけて部屋を冷やしているのに、「なぜか効きが悪い」「毎月の電気代が高くてびっくりする」と悩んでいませんか？ 実は、冷房をつけているにもかかわらず電気代を無駄にしてしまっている家には、共通したいくつかの特徴や原因が存在します。
今回は、エアコンの冷房効率をアップさせ、無駄な電気代をカットするための6つのポイントをご紹介します。ご自宅の環境や使い方と照らし合わせながら、ぜひチェックしてみてください。
日光は窓の外側で遮断するのが最も効果的。すだれやよしず、遮熱シートなどを窓の外に設置するのがおすすめです。もし屋外への設置が難しい場合は、室内のカーテンを遮熱・遮光機能がついたものに付け替えましょう。
なお、窓ガラスに直接貼るタイプの遮熱シートも有効ですが、ご自宅の窓が複層ガラス（ペアガラス）の場合、熱の伝わり方によってガラスにヒビが入ったり割れたりする「熱割れ」のリスクがあります。事前にご自宅の窓ガラスの仕様を確認してから取り付けるようにしてください。
エアコンで部屋をいくら冷やしても、ドアや窓のすき間から冷気が外へ逃げてしまっては意味がありません。
冷房を入れている部屋のドアはしっかりと閉める習慣をつけましょう。もしドアや窓のフレームにすき間がある場合は、ホームセンターなどで購入できる「すき間テープ」を貼るのが効果的です。手軽な対策ですが、冷気を部屋の中に閉じ込める大きな効果があります。
このような場合は、扇風機やサーキュレーターを併用するのがおすすめです。エアコンの風をサーキュレーターで循環させ、人がいる場所に直接・効率的に届くよう風向きをコントロールしましょう。
フィルターがホコリで詰まっていると消費電力が上がることはよく知られていますが、それでもフィルター掃除を後回しにしてしまっているご家庭は少なくありません。
夏場のように毎日エアコンを使用する時期は、最低でも2週間に1度はフィルターの状態をチェックしましょう。ホコリがたまっていたら掃除機で吸い取ったり、汚れがひどい場合は中性洗剤で洗い流したりして、常に清潔な状態を保つことが大切です。
設置場所の関係で直射日光が当たる場合は、よしずなどを利用して日陰を作りましょう。ただし、注意が必要な点があります。室外機本体に断熱プレートを直接貼り付けたり、吹き出し口のすぐ近くにものを置いたりすると、放熱ができなくなったり風通しが悪くなったりして逆効果になります。日除けは室外機から少し離れた場所に設置するよう心掛けてください。
メーカーや時間帯（日中か夜間か）によっても多少異なりますが、一般的には「30分以上部屋を空けるのであれば電源をオフにする」を目安にするといいでしょう。30分未満の外出であれば、つけっぱなしにしておいた方が電気代の節約につながります。
冷房の電気代を無駄にしてしまう家は、日差しやすき間風、機器のお手入れ不足など、ちょっとした原因が重なっていることがほとんどです。まずは「すだれをかける」「サーキュレーターを回す」「フィルターを洗う」といった、今すぐできる工夫から始めてみませんか？ 少しの意識と対策で、涼しく快適な空間を保ちながら、夏の電気代を賢く節約しましょう！
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
今回は、エアコンの冷房効率をアップさせ、無駄な電気代をカットするための6つのポイントをご紹介します。ご自宅の環境や使い方と照らし合わせながら、ぜひチェックしてみてください。
1. 直射日光を部屋の中に入れてしまっている太陽光が室内に差し込むと室温は一気に上昇します。実際に筆者の自宅でも、1階の日当たりの悪い部屋と2階の日当たりのいい部屋とでは、室温に5度以上の差が出ることも。部屋に入り込む日光を防ぐことこそが、冷房効率を高める最大のポイントです。
日光は窓の外側で遮断するのが最も効果的。すだれやよしず、遮熱シートなどを窓の外に設置するのがおすすめです。もし屋外への設置が難しい場合は、室内のカーテンを遮熱・遮光機能がついたものに付け替えましょう。
なお、窓ガラスに直接貼るタイプの遮熱シートも有効ですが、ご自宅の窓が複層ガラス（ペアガラス）の場合、熱の伝わり方によってガラスにヒビが入ったり割れたりする「熱割れ」のリスクがあります。事前にご自宅の窓ガラスの仕様を確認してから取り付けるようにしてください。
2. 家のすき間から冷気が逃げている
エアコンで部屋をいくら冷やしても、ドアや窓のすき間から冷気が外へ逃げてしまっては意味がありません。
冷房を入れている部屋のドアはしっかりと閉める習慣をつけましょう。もしドアや窓のフレームにすき間がある場合は、ホームセンターなどで購入できる「すき間テープ」を貼るのが効果的です。手軽な対策ですが、冷気を部屋の中に閉じ込める大きな効果があります。
3. エアコンの風が人に届くまでに遠回りをしているエアコンの吹き出し口から出る冷風の向きと、普段人が過ごしている場所（ソファやデスクなど）が離れていると、人が涼しさを感じるまでに時間がかかり、無駄な電力を消費してしまいます。
このような場合は、扇風機やサーキュレーターを併用するのがおすすめです。エアコンの風をサーキュレーターで循環させ、人がいる場所に直接・効率的に届くよう風向きをコントロールしましょう。
4. エアコンのフィルターが汚れたままになっている
フィルターがホコリで詰まっていると消費電力が上がることはよく知られていますが、それでもフィルター掃除を後回しにしてしまっているご家庭は少なくありません。
夏場のように毎日エアコンを使用する時期は、最低でも2週間に1度はフィルターの状態をチェックしましょう。ホコリがたまっていたら掃除機で吸い取ったり、汚れがひどい場合は中性洗剤で洗い流したりして、常に清潔な状態を保つことが大切です。
5. 室外機に直射日光が当たり熱がこもっている意外と見落としがちなのが室外機の環境です。室外機に直射日光が当たり、本体の温度が上がってしまうと、熱を吐き出す効率が落ちて余計な電力を消費してしまいます。
設置場所の関係で直射日光が当たる場合は、よしずなどを利用して日陰を作りましょう。ただし、注意が必要な点があります。室外機本体に断熱プレートを直接貼り付けたり、吹き出し口のすぐ近くにものを置いたりすると、放熱ができなくなったり風通しが悪くなったりして逆効果になります。日除けは室外機から少し離れた場所に設置するよう心掛けてください。
6. 電源のオン・オフを頻繁に繰り返しているエアコンは部屋を冷やし始める「起動時」に最も多くの電力を消費します。そのため、「少し部屋を離れるから」と短時間で頻繁に電源をつけたり消したりすると、かえって電気代が高くなってしまうことがあるのです。
メーカーや時間帯（日中か夜間か）によっても多少異なりますが、一般的には「30分以上部屋を空けるのであれば電源をオフにする」を目安にするといいでしょう。30分未満の外出であれば、つけっぱなしにしておいた方が電気代の節約につながります。
冷房の電気代を無駄にしてしまう家は、日差しやすき間風、機器のお手入れ不足など、ちょっとした原因が重なっていることがほとんどです。まずは「すだれをかける」「サーキュレーターを回す」「フィルターを洗う」といった、今すぐできる工夫から始めてみませんか？ 少しの意識と対策で、涼しく快適な空間を保ちながら、夏の電気代を賢く節約しましょう！
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)