縁を切る覚悟が持てない時は「どういう親子の形にしたいか」を決める

「一人になる恐怖」の正体は親から教育された呪い

「親を捨てることが最大の親孝行」カウンセラー木村裕子が指摘する毒親問題の末路

毒親の兄弟差別「お気に入りもダメな子もどちらも親の道具」生贄にされる残酷な現実

チャンネル情報

株式会社Selmina代表。相談実績2000人以上、虐待・ネグレクト育ちの心理カウンセラー。 心理学を使ったセルフカウンセリングでこころの傷を治す「木村式セルフ解毒法」を確立。 3か月で2歳から人生をやり直して毒親問題をセルフ解決できる「解毒塾」を経営。 YouTubeでは動画を見ながら一緒に実践できるワークを配信中！