LiSA、まさかのマイク故障→ファンに救われる「本当にサプライズで…」
歌手のLiSAが17日、都内で行われたアニメーション映画『ミニオンズ＆モンスターズ』の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。
【全身ショット】ミニオンズカラーのズボンで…！笑顔を見せるLiSA
本作は、人気アニメーション『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの最新作。原始時代から最強最悪のボスを求めてさすらうミニオンズが、たどり着いた“映画の都”ハリウッドを舞台に、映画スタジオに忍び込み、自ら“モンスター映画”を作ろうと奮闘する物語。本物のモンスターを召喚したことから、予測不能の騒動へと発展していく。
ハリウッド俳優メアリー役を務めたLiSAは、本作の反響について「ミニオンズたちの活躍ぶりを、やっぱりまず最初にファンの皆さんが私に教えてくださいますね」と明かし、「以前にもましてハチャメチャだったねとか、今回はちょっと感動するシーンがありましたとか。たくさんのミニオンズの感想を私にいただいてます」と笑顔を見せた。
劇中では、ミニオンズがハリウッドでゴースト映画を作る夢をかなえるため奮闘する。そこで、夢を達成する際に周囲との絆の大切さを感じたエピソードを問われると、LiSAは今年行ったライブでの出来事を振り返った。
今年、アリーナツアーのファイナルを名古屋で開催した際、最後の楽曲でマイクトラブルが発生し、音が出なくなったという。LiSAは「何も計画していなくて、ほんとにサプライズでマイクが出なくなってしまったんですけど」と当時を回想。マイクなしで歌い始めようとしたところ、「会場の皆さんがそのフレーズを、歌詞も出てないのに皆さんがそのフレーズを歌い出してくださって…。そこに本当にすごく助けられました」と、観客が歌声で応えたことに感謝していた。
また、個性的なモンスターコンビのフィリップスとハワードを演じたお笑いコンビ・バッテリィズも登壇。エースは「ミニオンズが好きな同期から公開日の次の日にすぐLINEが来て『今までで一番良かった』って。僕が声やってるのもあるんですけど、それも込みで『良かった』って言ってもらえました」と満足げ。寺家は「下手すぎてクレームが来るのが怖かったんですけど、それは1件もなかった。良かったです」と胸をなで下ろした。
【全身ショット】ミニオンズカラーのズボンで…！笑顔を見せるLiSA
本作は、人気アニメーション『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの最新作。原始時代から最強最悪のボスを求めてさすらうミニオンズが、たどり着いた“映画の都”ハリウッドを舞台に、映画スタジオに忍び込み、自ら“モンスター映画”を作ろうと奮闘する物語。本物のモンスターを召喚したことから、予測不能の騒動へと発展していく。
劇中では、ミニオンズがハリウッドでゴースト映画を作る夢をかなえるため奮闘する。そこで、夢を達成する際に周囲との絆の大切さを感じたエピソードを問われると、LiSAは今年行ったライブでの出来事を振り返った。
今年、アリーナツアーのファイナルを名古屋で開催した際、最後の楽曲でマイクトラブルが発生し、音が出なくなったという。LiSAは「何も計画していなくて、ほんとにサプライズでマイクが出なくなってしまったんですけど」と当時を回想。マイクなしで歌い始めようとしたところ、「会場の皆さんがそのフレーズを、歌詞も出てないのに皆さんがそのフレーズを歌い出してくださって…。そこに本当にすごく助けられました」と、観客が歌声で応えたことに感謝していた。
また、個性的なモンスターコンビのフィリップスとハワードを演じたお笑いコンビ・バッテリィズも登壇。エースは「ミニオンズが好きな同期から公開日の次の日にすぐLINEが来て『今までで一番良かった』って。僕が声やってるのもあるんですけど、それも込みで『良かった』って言ってもらえました」と満足げ。寺家は「下手すぎてクレームが来るのが怖かったんですけど、それは1件もなかった。良かったです」と胸をなで下ろした。