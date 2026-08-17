ライアン・ゴズリング主演、ショーン・レヴィ監督による新作映画『スター・ウォーズ／スターファイター』が、2027年5月28日に日米同時公開されることが決定した。レポート内で、ウォルト・ディズニー・ジャパンからアナウンスされている。

本作の米公開日は、2025年4月に日本で開催された「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」で。一方、日本の公式情報ではこれまで「全米公開」とのみ案内され、日本での公開時期は明かされていなかった。今回、初めて日本でも同日に公開されることが正式に発表された形だ。

『スター・ウォーズ／スターファイター』は、『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』（2019）から約5年後を舞台とする完全新作。スカイウォーカー・サーガとは別軸の独立した物語として、新たなキャラクターたちを中心に、これまで映像作品で描かれてこなかった時代を開拓する。

ANAHEIM, CALIFORNIA - AUGUST 14: (L-R) Shawn Levy and Ryan Gosling speak onstage at the Disney Entertainment Showcase at D23: The Ultimate Disney Fan Event on August 14, 2026 in Anaheim, California. (Photo by Jesse Grant/Getty Images for Disney)

D23ではゴズリングとレヴィ監督が登壇し、ゴズリングが演じる主人公の原語名がKade Auberonであることも明らかになった。公式によると、Kadeは銀河の片隅で生きてきた男で、その運命は「史上最速のスターファイター」と結びついているという。公式あらすじでは、謎めいた過去と向き合うことになった皮肉屋のならず者が、銀河を横断する危険な冒険へと放り込まれ、運命との衝突へ向かう物語とされている。

ANAHEIM, CALIFORNIA - AUGUST 14: (L-R) Shawn Levy and Ryan Gosling speak onstage at the Disney Entertainment Showcase at D23: The Ultimate Disney Fan Event on August 14, 2026 in Anaheim, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Disney)

出演はゴズリングのほか、フリン・グレイ、マット・スミス、ミア・ゴス、アーロン・ピエール、サイモン・バード、ジャマエル・ウェストマン、ダニエル・イングス、エイミー・アダムス。監督は『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）のショーン・レヴィ、脚本はレヴィ監督と『アダム＆アダム』（2022）などで組んできたジョナサン・トロッパーが担当する。撮影は。

ANAHEIM, CALIFORNIA - AUGUST 14: (L-R) Shawn Levy and Ryan Gosling speak onstage at the Disney Entertainment Showcase at D23: The Ultimate Disney Fan Event on August 14, 2026 in Anaheim, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Disney)

この公開時期もなかなか特別だ。シリーズ第1作『スター・ウォーズ／新たなる希望』が1977年5月25日に全米公開されてから、ちょうど50周年を迎える週末となる。レヴィ監督はD23で、オリジナル版の公開から50年後の同じ週末に『スターファイター』を送り出せることを光栄に思うと語っている。

『スター・ウォーズ／スターファイター』は2027年5月28日、日米同時公開。

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