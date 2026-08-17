1953年、栃木県の長閑な田舎村で起きた一家4人強盗殺害事件。両手両足を縛られた残虐な現場や被害者の状態から、複数の人間による犯行と思われた。しかし逮捕されたのは、村民たちも驚く「まさかの人物」だった。鉄人社の文庫新刊『戦後まもない日本で起きた30の怖い事件』より一部を抜粋・再編集してお届けする。（全2回の1回目）

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1953年（昭和28年）3月17日、栃木県南東部の芳賀郡市羽村（現・同郡市貝町）で雑貨商を営む女主人（当時49歳）、彼女の母親（同71歳）、長男（同21歳）の一家3人と、使用人の女性（同18歳）の殺害遺体が見つかった。

いずれも両手両足を縛られ絞殺されており、女主人と使用人には強姦された痕跡があった（司法解剖で体内より2種類の精液が検出されている）。

室内はかなり荒らされ金品などが奪われていたことや、被害者に抵抗した形跡が見られなかったことから、犯行は雑貨店の事情を良く知る複数の人物による強盗殺人と思われた。

栃木県警は、被害者宅から300メートルほど離れた隣家の菊池正（当時27歳）宅を捜査員の詰め所として捜査を開始。

ほどなく、参考人として浮上した4人の村民男性から事情を聞く。が、事件から2ヶ月後の同年5月に逮捕されたのは、家を詰め所として貸していた菊池本人だった。

村民は信じられなかった。菊池は村の青年団長を務める気持ちの優しい好青年。村民は、事情を聞かれた4人を彼が庇っているのではないかと疑ったが、犯行は菊池の単独によるものだった。

〈だから遺体から「男の体液」が見つかった…《一家4人惨殺事件》脱獄にも成功した男のあまりにずる賢い「犯罪計画」（昭和28年の事件）〉へ続く

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））