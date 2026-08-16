◇オランダ1部第2節 フェイエノールト―GAイーグルス（2026年8月16日 ロッテルダム）

オランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世（27）が16日、本拠でのゴーアヘッド・イーグルス戦に先発出場。前半38分、開幕2戦目にして待望の今季初ゴールを決めた。

上田は白星発進となったスパルタとの開幕戦（○1―0）に続き2試合連続で先発出場。開幕戦負傷欠場のDF渡辺剛（29）はスタメン復帰を果たした。

試合は前半32分、左からのクロスにMFゼヒエルが合わせシュートを放つと目の前にいた上田に当たり、そのこぼれ球を再びゼヒエルが押し込み先制弾。ラッキーな形で上田に今季初アシストがついた。

すると同38分、上田が待望の今季初ゴール。右からのクロスにゴール前へ飛び込み渾身のダイビングヘッド。2―0とリードを広げ本拠ファンを沸かせた。

昨季は25得点してオランダ1部に得点王に輝き、今夏のW杯北中米大会でも2得点。トルコ1部フェネルバフチェが2000万ユーロ（約36億7000万円）以上の移籍金で獲得オファーを出していると複数の地元メディアで報道。去就が注目を集めているなか、見事な一発回答。クラブの“絶対的エース”としてファンブロンクホルスト新監督へアピールした。