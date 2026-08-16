「三法師を救い出す」大義名分で岐阜の信孝を討つ同意を集める

秀吉が自らの正統性をアピールした大徳寺での「大葬儀」

勝家側が主導権を主張した妙心寺での「百日忌」法要

最初の四十九日法要は「阿弥陀寺」で執り行われた

なぜ三法師は岐阜城にいたのか？信孝が引き渡しを拒んだ理由

『秀吉はなぜ11日で勝てたのか？ 山崎の戦いと消えた光秀の首を歴史研究家が解説』

お城は天守だけじゃない！ 歴史研究家・市橋章男氏が「本物の城」の見方を徹底解説

清洲会議は「後継者争い」ではなかった？ 秀吉と勝家を逆転させた本当の決定

信長の死後 豊臣秀吉と徳川家康の勢力争い 武田家の旧領、甲斐・信濃を抑え五カ国大名へ「早わかり歴史授業53 徳川家康シリーズ21」日本史

本能寺の変② 黒幕は？明智光秀の謀反の裏に正親町天皇の存在が⁉ なぜ信長は殺されたのか！本当に狙わていたのは徳川家康だった？通説を覆す最新研究を紹介「早わかり歴史授業51 徳川家康シリーズ19」日本史

本能寺の変① 明智光秀の謀反の真相 織田信長はなぜ殺されたのか？ 通説を覆す最新研究を紹介「敵は本能寺にあり」ではなかった！「早わかり歴史授業50 徳川家康シリーズ18」日本史

チャンネル情報

歴史ドラマの背景となっている史実を解説し、より楽しみながら知識を深められる時間を、歴史研究家の市橋章男とアシスタントの浜崎友里がご提供。戦国武将、史跡や文化財などの歴史話、大河ドラマや歴史映画の歴史背景を面白く雑学を交えながら配信します。