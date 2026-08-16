「キングダム ハーツ」最新作『キングダム ハーツIV』が2027年後期発売決定 最新トレーラーも公開に
人気アクションRPG「キングダム ハーツ」シリーズのナンバリング最新作『キングダム ハーツIV』が、2027年後期に発売決定。あわせて、最新トレーラーも公開となった。
【写真】王様やドナルド、グーフィーの操作シーンも見られる最新トレーラー
「キングダム ハーツ」シリーズは、ディズニーとスクウェア・エニックスから生まれたアクションRPG。2002年3月に第1作目『キングダム ハーツ』を発売して以来、これまでに13作品（ファイナルミックス版も含めると20作品）を発表し、全世界で累計3900万本以上を出荷・販売する人気シリーズとなっている。
今作では、新たな旅の舞台としてディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』の世界が登場。ドナルドやグーフィーを操作して駆け巡るアクションシーンや、消えた主人公・ソラの手がかりを求めて動き出す王様の探索パートなど、様々な新要素が紹介されている。
また、米国カリフォルニア州アナハイムで開催された「D23: アルティメット・ディズニーファン・イベント2026」にて「キングダム ハーツ」のアニメーションシリーズ『キングダム ハーツ（仮題）』の制作が発表された。ディズニープラスで配信予定で、配信時期や内容は今後発表予定だ。
『キングダム ハーツIV』は、Nintendo Switch 2／PS5／Xbox Series X|S／XBOX ON PC／Steam／Epic Games Storeにて2027年後期発売予定。
【写真】王様やドナルド、グーフィーの操作シーンも見られる最新トレーラー
「キングダム ハーツ」シリーズは、ディズニーとスクウェア・エニックスから生まれたアクションRPG。2002年3月に第1作目『キングダム ハーツ』を発売して以来、これまでに13作品（ファイナルミックス版も含めると20作品）を発表し、全世界で累計3900万本以上を出荷・販売する人気シリーズとなっている。
また、米国カリフォルニア州アナハイムで開催された「D23: アルティメット・ディズニーファン・イベント2026」にて「キングダム ハーツ」のアニメーションシリーズ『キングダム ハーツ（仮題）』の制作が発表された。ディズニープラスで配信予定で、配信時期や内容は今後発表予定だ。
『キングダム ハーツIV』は、Nintendo Switch 2／PS5／Xbox Series X|S／XBOX ON PC／Steam／Epic Games Storeにて2027年後期発売予定。